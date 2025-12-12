Mladoj ženi rekli da je pobijedila opasni karcinom: 'Nakon nekoliko sati uslijedio je šokantni preokret'

Influencerica Sydney Towle (26), koja već godinama javno dijeli svoju borbu s rijetkim i agresivnim rakom žučnih kanala, otkrila je koliko okrutna zna biti igra nade i razočaranja u svijetu onkologije. U samo jednom danu prošla je put od euforične radosti do slomljenog srca, i sve to pred gotovo 900 tisuća pratitelja na TikToku, piše People.

Sydney je 3. prosinca objavila kratki, ali snažan video uz pjesmu Billyja Joela Piano Man. Na snimci se smiješi ispod zaštitne maske, a preko videa stoji objašnjenje njezine sreće: 'Krvni test je negativan na tumorsku DNA. Moj onkolog mi je danas prvi put čestitao.' U opisu je dodala i rečenicu 'Djeluje', misleći na kliničko ispitivanje u kojem sudjeluje. Towle je, naime, dobila dijagnozu kolangiokarcinoma s 23 godine. Riječ je o bolesti koja se prema podacima klinike Mayo najčešće javlja kod osoba starijih od 50 godina.

@sydtowle My results were positive and significantly higher than the last time they were collected. Mistakes happen, the day will still come. ♬ original sound - syd

No, samo nekoliko sati kasnije, uslijedio je hladan tuš. Sydney je objavila novi video u kojem otkriva da je liječnik pogriješio. Rezultat uopće nije bio negativan, nego upravo suprotno. 'Moji rezultati su bili pozitivni i značajno viši nego prošli put', napisala je u opisu, dodajući kratko: 'Greške se događaju, doći će i taj dan.'

U emotivnom obraćanju, koje ju je dovelo do suza, objasnila je što se zapravo dogodilo. Kaže da je slučajno dobila rezultate krvi drugog pacijenta. 'Razgovarala sam s doktoricom dvaput otad, i upravo sada, i rekla mi je da još uvijek nije sasvim sigurna kako se to dogodilo', ispričala je. Radilo se o pacijentu koji je isti dan davao krv, a podaci su, prema onome što su joj rekli, u sustav greškom uneseni kao njezini. Liječnica joj je priznala da je trebala još jednom provjeriti nalaze prije nego što je razgovarala s njom. Sydney navodi da je onkologinja naglasila kako joj se ovakva pogreška nikada prije nije dogodila te da se iskreno i duboko ispričala zbog svega.

Unatoč svemu, mlada žena iz New Hampshirea kaže da nikoga ne krivi. 'Ljudi griješe. Iskreno, jedina osoba na koju sam ljuta sam ja sama, jer sam znala da to ne može biti točno. Logički nije imalo smisla, ali doktorica je djelovala tako uzbuđeno', priznala je kroz suze. 'Htjela sam vjerovati da to zaista može biti moja stvarnost.' Sydney nastavlja dijeliti svoju priču, i u dobrim i u lošim trenucima, podsjećajući koliko je krhka nada, ali i koliko je snažno ljudsko nastojanje da je se drži, čak i onda kad nam se čini da nam tlo bježi pod nogama.