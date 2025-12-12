Koja je idealna temperatura termostata zimi? Uz ovu održavate savršeni omjer topline i niskih računa!

Zima je stigla, a s njom i neizbježna dilema: kako zagrijati dom da bude ugodno topao, a pritom ne potrošiti previše na račune za grijanje? Ključ je u pravilnom podešavanju termostata, što može osigurati toplinu, uštedu i manju potrošnju energije. No, koja je temperatura idealna za različite dijelove dana? Bilo da ste kod kuće, vani ili spavate, nekoliko jednostavnih prilagodbi može značajno smanjiti troškove grijanja, a vaš dom i dalje učiniti ugodnim mjestom za boravak, piše City Magazine.

Grijanje je neophodno tijekom hladnih dana, ali pravilna postavka termostata ima višestruke koristi: osigurava udobnost, smanjuje račune i pridonosi očuvanju okoliša. Naime, svaki stupanj niže na termostatu može smanjiti troškove grijanja do 5 %. Uz to, niža potrošnja energije znači i manji ugljični otisak.

Stručnjaci preporučuju postavljanje termostata na 20 °C za vrijeme kada ste kod kuće. To je dovoljno toplo za ugodan boravak, a ne opterećuje sustav grijanja. Ako vam je i dalje hladno, razmislite o dodatnom sloju odjeće, toplim dekama ili šalici omiljenog toplog napitka.

Tijekom noći temperatura može biti niža, oko 15-16 °C. Osim što ćete tako smanjiti troškove grijanja, istraživanja pokazuju da spavanje u hladnijoj prostoriji potiče dublji i kvalitetniji san. Ako vam se čini prehladno, topla pidžama ili dodatna deka bit će dovoljni da vas ugriju.

Ako ste odsutni, preporučuje se smanjenje temperature na oko 15 °C. Time štedite energiju, ali održavate dom dovoljno toplim kako biste izbjegli probleme poput zaleđenih cijevi. Pametni termostati olakšavaju prilagodbu – možete ih programirati tako da podignu temperaturu neposredno prije vašeg povratka.

Praktični savjeti za štedljivo grijanje

Iskoristite sunce: Otvorite zavjese tijekom dana i dopustite suncu da prirodno zagrije vaš prostor.

Zabrtvite otvore: Provjerite prozore i vrata kako biste spriječili da toplina izlazi van.

Redovito održavajte grijanje: Čišćenje i servisiranje uređaja poboljšava njihovu učinkovitost.

Upotrijebite ventilatore: Stropni ventilatori, postavljeni da se okreću suprotno od kazaljke na satu, mogu pomoći da topli zrak cirkulira prostorijom.

Svaki dom je drugačiji, pa ćete možda trebati eksperimentirati dok ne pronađete optimalne postavke. Preporučuje se početi s 20 °C tijekom dana i 16 °C tijekom noći, a zatim prilagoditi prema svojim potrebama. Uz promišljeno upravljanje grijanjem, vaš će dom biti topao, a računi pod kontrolom.