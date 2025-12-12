Štakori i miševi pobjeći će glavom bez obzira: Ova četiri mirisa zauvijek će ih otjerati iz vašeg doma
Štakori i miševi česti su neželjeni gosti u mnogim domovima, osobito tijekom hladnijih mjeseci kada traže toplinu i hranu. Ovi glodavci ne samo da mogu uništiti namještaj, žice i zalihe hrane, već mogu prenijeti i razne bolesti, što ih čini ozbiljnim problemom za zdravlje i higijenu kućanstava. Dok neki mogu pribjeći zamkama ili otrovu da bi se riješili ovih neželjenih gostiju, to može predstavljati značajan rizik ako su u domu prisutni kućni ljubimci ili djeca.Stručnjak za suzbijanje štetočina iz tvrtke Elimite Solutions predložio je sigurniju i učinkovitiju metodu, a to je suzbijanje njihovog njuha.
"Miševi su vrlo osjetljivi na miris. Razlog tome je što imaju slab vid pa im druga osjetila moraju biti pojačana da bi preživjeli. Ako želite otjerati miševe s nekog područja, morat ćete koristiti jake mirise koji će nadjačati njihov njuh", objasnio je. Intenzivni mirisi mogu zbuniti glodavce, otežati im pronalaženje hrane i potaknuti ih da napuste vaš posjed, piše Daily Express. Štoviše, jaki mirisi mogu poremetiti njihovu sposobnost otkrivanja predatora, čineći i štakore i miševe opreznima s predugim zadržavanjem na jednom mjestu. Ovo su četiri mirisa koje štakori i miševi mrze.
Sok od ananasa: Možda se čini čudnim, ali sok od ananasa ne samo da ima jaku aromu, već je i kiseo te sadrži spojeve koji glodavce izuzetno iritiraju, posebno kada se stave blizu njihovih gnijezda. Jednostavno namočite vate u sok od ananasa i stavite ju na mjesta oko svog posjeda gdje ste uočili glodavce.
"Možete staviti i nekoliko žlica u bocu s raspršivačem punu vode i poprskati područja gdje su viđeni prije korištenja drugih metoda. Ovo nije samo vrlo učinkovito, već je i jeftino i jednostavno", objasnio je stručnjak.
Ulje paprene metvice: Ulje paprene metvice ubraja se među najomiljenije prirodne lijekove za rješavanje problema s glodavcima, zahvaljujući sadržaju mentola koji proizvodi snažnu aromu koju i štakori i miševi smatraju izrazito neugodnom. "Ulje paprene metvice učinkovito je u tjeranju miševa jer ne vole miris mentola. Kada miševi naiđu na miris ovog eteričnog ulja, tada ga povezuju s opasnošću i strahom. Kao rezultat toga, izbjegavat će područja gdje je miris prisutan ili će ga pokušati izbjegavati koliko god je to moguće", rekao je stručnjak.
Slično metodi sa sokom od ananasa, natopite vate uljem paprene metvice ili ga prebacite u praznu bocu s raspršivačem, a zatim ga nanesite po cijelom domu na područja gdje vjerujete da bi mogli obitavati glodavci. Međutim, ulje paprene metvice, kao i većina eteričnih ulja, može biti otrovno za kućne ljubimce, pa ovaj pristup izbjegavajte ako u kućanstvu imate mačke ili pse.
Lavanda: Za one koji traže rješenje koje je i učinkovito i estetski privlačno, ulaganje u biljku lavande može biti idealno jer njezin intenzivni aromatični miris također odbija glodavce. "Ako želite držati miševe podalje, jedna od najboljih stvari koje možete učiniti je posaditi lavandu u vrtu ili imati nekoliko biljaka u kući. Miševi mrze miris lavande i izbjegavat će ga pod svaku cijenu! Ako ima puno lavande oko vašeg doma, manja je vjerojatnost da ćete imati problema s miševima koji ulaze unutra", objasnio je stručnjak.
Brojne biljke snažnog mirisa, uključujući eukaliptus, ružmarin i majčinu dušicu, također služe kao prirodni repelenti za odvraćanje glodavaca, što ih čini idealnim izborom za one koji traže atraktivne, ali funkcionalne aranžmane sobnih biljaka.
Kajenski papar ili čili u prahu: Vaša polica za začine mogla bi se pokazati neprocjenjivom jer su i kajenski papar i čili u prahu učinkoviti zahvaljujući svojoj snažnoj oštroj aromi. "Ovo je učinkovit kućni lijek za uklanjanje miševa jer im užasno miriše i neće ostati dovoljno dugo da se njihov njuh navikne na njega. Jednostavno pospite malo čilija u prahu na mjesta gdje sumnjate da bi moglo biti miševa. Na primjer, iza ormara ili ispod namještaja", savjetovao je stručnjak.
Umjesto da začine posipate izravno po domu, preporučuje se da ih pomiješate s vodom u bočici za prskanje jer bi prah mogao dospjeti u oči glodavaca, što bi se smatralo nehumanim zbog velike nelagode koju bi im to prouzročilo. I kajenski papar i čili u prahu sadrže kapsaicin, spoj koji ozbiljno iritira miševe ili štakore pri kontaktu, učinkovito ih tjerajući i izbjegavajući bilo kakvu stvarnu štetu za stvorenja.