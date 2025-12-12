Lošinj Hotels & Villas pokrenuo prvi model u Hrvatskoj koji spaja sezonski turizam i zdravstvo

Lošinj Hotels & Villas prvi je u Hrvatskoj pokrenuo inovativni model kojim se višak sezonskih radnika iz turizma nakon završetka sezone usmjerava u zdravstvene ustanove koje se godinama suočavaju s kroničnim nedostatkom pomoćnog i nemedicinskog osoblja. Tim potezom po prvi put u Hrvatskoj stvoren je funkcionalan most između dva sektora s potpuno suprotnim sezonalnim dinamikama, turizma i zdravstva, što omogućava stabilniju zaposlenost radnika te olakšava funkcioniranje bolnica i drugih ustanova.

Hrvatske zdravstvene ustanove godinama se suočavaju s ozbiljnim manjkom radne snage u segmentima čišćenja, održavanja, pripreme hrane i logističke podrške. Sezonski radnici Lošinj Hotels & Villas, već prilagođeni životu i radu u Hrvatskoj te s iskustvom rada u zahtjevnim operativnim uvjetima, pokazali su se kao izuzetno pouzdano i brzo primjenjivo rješenje.

U studenome 2025. potpisan je prvi Memorandum o suradnji između Lošinj Hotels & Villas i Klinike za ortopediju Lovran. Dokument služi kao okvir za razmjenu informacija i preporuka o raspoloživim radnicima koji bi mogli biti od pomoći u zdravstvenom sektoru, bez ikakvih financijskih ili ugovornih obveza. Neposredno nakon potpisivanja, prvi su djelatnici već započeli raditi u bolnici Lovran kao pomoćno osoblje, čime je projekt potvrđen i u praksi.

Nakon uspješnog početka u Lovranu, interes za uključivanje u model iskazale su i druge ustanove, među kojima su Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” i Opća bolnica Zadar. U sljedećoj fazi projekt se planira širiti i prema domovima za starije i drugim ustanovama koje se također suočavaju s nedostatkom radnika. Značajno je i da je jedna konkurentska turistička kuća zamolila Lošinj Hotels & Villas da njihov popis raspoloživih radnika dostavi bolnicama, što potvrđuje da je projekt prepoznat kao koristan i u industriji i u javnom sektoru.

„Ovo nije samo priča o zapošljavanju, nego o odgovornosti velikih sustava prema zajednici u kojoj posluju. Kao kompanija, svjesni smo da turizam ima snagu mijenjati društvo, ali samo ako tu snagu koristimo promišljeno. Ovim projektom povezali smo dvije industrije koje se do sada nikada nisu povezivale na ovakav način i pokazali da održivost nije fraza, nego konkretan, mjerljiv doprinos ljudima i sustavu“, izjavio je Ante Vranješ, direktor za korporativne poslove i ESG u Lošinj Hotels & Villas.

Lošinj Hotels & Villas ovim projektom pokazuje kako turizam može biti aktivni pokretač društvenih promjena, a ne samo gospodarska djelatnost. Projekt jasno demonstrira da postojeći resursi mogu biti usmjereni tamo gdje su najpotrebniji, bez dodatnog troška za javne ustanove i uz značajnu korist za lokalnu zajednicu.