Polusestra je htjela obući bijelu haljinu na zaručničku zabavu: 'Ovako samo joj se osvetila'

Za vjenčanja i slične svečane događaje često postoje nepisana, ali i jasno naznačena pravila odijevanja. Riječ je o prigodama koje zahtijevaju određenu dozu elegancije i poštovanja, pa je važno prilagoditi se pravilima odijevanja da biste izgledali primjereno i osjećali se ugodno. Bilo da se radi o formalnom, poluformalnom ili opuštenijem stilu, pravilnim odabirom odjeće pokazujemo poštovanje prema domaćinima i samom događaju.

Jedna je žena dobila pohvale zbog svoje "ikonične" osvete polusestri koja ju je pokušala zasjeniti na njezinoj zaručničkoj zabavi. Objasnila je da se ona i njezina polusestra, obje u dobi od 24 godine, nikada nisu slagale i da je njihov odnos dodatno otežan činjenicom da je njezina pomajka "mrzi", piše Mirror. "Moj je otac napustio moju majku zbog njezine majke, a mi smo rođene u istom mjesecu, 20 dana razlike. Oduvijek je to bilo čudno. Heather se uvijek trudila nadmašiti me, iako obje imamo sličnu ekonomsku pozadinu. Moj partner i ja smo se zaručili prošli mjesec i imali smo zabavu povodom zaruka ove subote. U početku smo to planirali kao ležerno-formalni događaj. Lijepe haljine, ali ništa pretjerano. Nešto u stilu da se ljudi obuku kao da idu u dobar restoran", objasnila je u objavi na Redditu.

Sestrična joj se javila i rekla da joj mora nešto pokazati, a bila je to fotografija haljine koju je Heather namjeravala nositi. Radilo se o dugoj, bijeloj haljini s kristalima i zlatnim detaljima. "Prilično sam sigurna da je to vjenčanica, ali ne mogu biti 100 posto sigurna. To me stvarno razljutilo. Odlučila sam da se neće izvući. Svima sam poslala poruke u kojima sam napisala da je došlo do promjene plana i da sam odlučila napraviti kostimiranu zabavu", napisala je.

Majčina strana obitelji potpuno je "luda" kada je Noć vještica u pitanju, tako da su odmah pristali. "Tati sam poslala poruku i zamolila ga da prenese poruku Heather i njezinoj majci, potpuno svjesna da će on to zaboraviti ili ostaviti za posljednji trenutak", objasnila je situaciju. Na dan zabave, većina gostiju pojavila se u kostimima, a buduća mladenka je osigurala "jeftine perike" za sve koji nisu uspjeli nabaviti jednu na vrijeme.

"Heather, moj tata i njezina majka kasnili su otprilike sat vremena. Čim je primijetila da svi nose ili raskošne kostime ili čudne dodatke, a ona se ne ističe, izgubila je kontrolu. Pogotovo kada je moj zaručnik došao i rekao joj da njezina vjenčanica izgleda sjajno za jeftin kostim. Otišla je plačući, a njezina majka i moj otac rekli su mi da sam djetinjasta i da sam mogla sama reći Heather, a ne davati ocu zadatak", napisala je u objavi.

Mnogi su korisnici podržali njezinu "osvetu". "Šlag na torti ove ukusne osvete je kako si iskoristila očevu opću jadnost u svoju korist. Apsolutno genijalno", napisala je jedna osoba. "Ne mogu vjerovati da je 24-godišnjakinja otišla plačući jer nije bila u središtu pozornosti na nečijoj zaručničkoj zabavi", dodala je druga. "Nisi djetinjasta. Zamolila si tatu da učini nešto što ne bi trebalo biti teško učiniti osim ako nema ozljedu mozga. On je djetinjast jer te krivi za svoju nesposobnost prenošenja jednostavne poruke", zaključila je treća.