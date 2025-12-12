Blagdani su njihovo vrijeme: Ovo su tri horoskopska znaka kojima prosinac donosi neočekivanu sreću u ljubavi

Blagdani su pred vratima, a s njima i onaj suptilni, ali neumoljivi pritisak da ne dočekamo Novu godinu sami. Iako je prosinac kaotičan, romansa se nekim horoskopskim znakovima ove godine smiješi jače nego inače.
Foto: shutterstock
Astrologinja Adama Sesay iz Lilith Astrology objašnjava za Bustle da je ključ u tranzitima Venere i Marsa – planeta koji upravljaju ljubavlju, privlačnošću i seksualnom energijom. Kada ti planeti “rade za vas”, dogodit će se upravo ono što svi potajno želimo: pravi trenutak, pravo mjesto, prava osoba. Za ova tri znaka, prosinac bi mogao biti mjesec filmskih slučajnosti, fantastičnih spojeva i uzbudljivih novih veza.
Foto: shutterstock
Blizanci: Venera i Mars tijekom sezone Strijelca nalaze se točno nasuprot vašem znaku. To je snažan ljubavni aspekt koji vam otvara vrata prema novim susretima, dubljim razgovorima i kemiji koja dolazi prirodnije nego inače. 
Foto: shutterstock
Osjećat ćete se hrabrije, otvorenije i spremnije pokazati inicijativu – a to je za Blizance ionako prirodan teren. Savjet: pišite prvi, započnite razgovor, bacite kompliment. Vaša spontanost bit će magnet.
Foto: shutterstock
Strijelac: Venera i Mars borave u vašem znaku gotovo cijeli mjesec, pa je vaša privlačnost na vrhuncu. Želite zabavu? Dobit ćete je. Želite romansu? Najvjerojatnije vas čeka iza ugla. Pozivi, matchanje u sitne sate, iznenadni izlasci – sve vam ide u prilog. Kao vatreni znak, najviše ćete se povezati kad pustite stvari da teku bez plana.
Foto: Shutterstock
Jarac: Krajem prosinca, Venera i Mars ulaze u vaš znak i snažno aktiviraju romantične i seksualne impulse. Ako krenete tražiti sada, vrlo lako možete završiti sa savršenim partnerom za novogodišnji poljubac – ili čak nekim dovoljno posebnim da ga spomenete na božićnoj večeri.
Foto: shutterstock
Jarčevi vole plan, ali ljubav će ovaj put biti bolja kad je pustite da se dogodi. Savjet: recite “da” spontanim pozivima i otiđite na još koju zabavu. 
Foto: shutterstock
Ako ste Blizanac, Strijelac ili Jarac – pripremite se. Prosinac vam donosi intenzivniju, topliju i zabavniju ljubavnu sezonu nego što ste očekivali. A ako niste… uvijek možete provjeriti svoj podznak.
Foto: shutterstock
