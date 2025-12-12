Blagdani su njihovo vrijeme: Ovo su tri horoskopska znaka kojima prosinac donosi neočekivanu sreću u ljubavi
Blagdani su pred vratima, a s njima i onaj suptilni, ali neumoljivi pritisak da ne dočekamo Novu godinu sami. Iako je prosinac kaotičan, romansa se nekim horoskopskim znakovima ove godine smiješi jače nego inače.
Astrologinja Adama Sesay iz Lilith Astrology objašnjava za Bustle da je ključ u tranzitima Venere i Marsa – planeta koji upravljaju ljubavlju, privlačnošću i seksualnom energijom. Kada ti planeti “rade za vas”, dogodit će se upravo ono što svi potajno želimo: pravi trenutak, pravo mjesto, prava osoba. Za ova tri znaka, prosinac bi mogao biti mjesec filmskih slučajnosti, fantastičnih spojeva i uzbudljivih novih veza.
Blizanci: Venera i Mars tijekom sezone Strijelca nalaze se točno nasuprot vašem znaku. To je snažan ljubavni aspekt koji vam otvara vrata prema novim susretima, dubljim razgovorima i kemiji koja dolazi prirodnije nego inače.
Osjećat ćete se hrabrije, otvorenije i spremnije pokazati inicijativu – a to je za Blizance ionako prirodan teren. Savjet: pišite prvi, započnite razgovor, bacite kompliment. Vaša spontanost bit će magnet.
Strijelac: Venera i Mars borave u vašem znaku gotovo cijeli mjesec, pa je vaša privlačnost na vrhuncu. Želite zabavu? Dobit ćete je. Želite romansu? Najvjerojatnije vas čeka iza ugla. Pozivi, matchanje u sitne sate, iznenadni izlasci – sve vam ide u prilog. Kao vatreni znak, najviše ćete se povezati kad pustite stvari da teku bez plana.
Jarac: Krajem prosinca, Venera i Mars ulaze u vaš znak i snažno aktiviraju romantične i seksualne impulse. Ako krenete tražiti sada, vrlo lako možete završiti sa savršenim partnerom za novogodišnji poljubac – ili čak nekim dovoljno posebnim da ga spomenete na božićnoj večeri.