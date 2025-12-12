Zanima vas što se događa u mozgovima muškaraca tijekom seksa? Znanstvenici napokon imaju odgovor!

Mnoge žene su se tijekom strastvenih trenutaka zapitale – što se zapravo događa u muškom mozgu tijekom seksa? Sada bi znanstvenici napokon mogli imati odgovor. U nedavnom istraživanju pratili su moždanu aktivnost miševa tijekom parenja i otkrili intrigantan "kemijski ples" u muškom mozgu koji kontrolira tijek seksualnog odnosa i vodi do ejakulacije, piše Daily Mail.

Iako je studija provedena na miševima, znanstvenici ističu da su regije mozga i neurotransmiterski sustavi povezani sa seksualnom funkcijom vrlo slični kod ljudi. Ova bi otkrića u budućnosti mogla pomoći u razvoju novih tretmana za muškarce koji se suočavaju s preuranjenom ejakulacijom.

"Vjerujemo da je naša studija otvorila vrata razvoju kliničkih tretmana," izjavio je Ai Miyasaka, postdoktorand sa Sveučilišta Tsukuba u Japanu i autor studije. Iako je seksualno ponašanje već bilo predmet mnogih istraživanja, većina studija dosad se fokusirala na početne faze seksualne aktivnosti. Međutim, ono što se događa u mozgu tijekom cijelog seksualnog čina, uključujući erekciju, penetraciju i ejakulaciju, ostalo je nepoznanica – sve do sada.

Što se događa u muškom mozgu tijekom seksa?

Kako bi razjasnili taj misterij, znanstvenici su pratili moždanu aktivnost muških miševa kroz sve faze seksualnog odnosa. Fokusirali su se na nucleus accumbens, regiju mozga povezanu s osjećajem nagrade, ubrizgavajući fluorescentne senzore koji su pratili otpuštanje dviju ključnih kemikalija: dopamina (povezanog sa zadovoljstvom) i acetilkolina (neurotransmitera koji regulira dopamin).

Rezultati su otkrili nevjerojatno sinkronizirani ples između ovih kemikalija. Prije početka odnosa, mozak muških miševa počeo je ritmički ispuštati acetilkolin. Nekoliko sekundi kasnije, započelo je i otpuštanje dopamina. Tijekom penetracije, razine obje kemikalije oscilirale su u skladu s pokretima. U trenutku ejakulacije, otpuštanje dopamina najprije se usporilo, a zatim naglo poraslo.

"Ova studija otkriva dinamičnu suradnju neurotransmitera koji reguliraju prijelaz kroz različite faze seksualnog ponašanja," pojasnio je dr. Qinghua Liu s Nacionalnog instituta bioloških znanosti u Pekingu.

Iako se seksualno ponašanje miševa i ljudi razlikuje, znanstvenici vjeruju da su njihovi moždani mehanizmi slični. Upravo zato ovo istraživanje može poslužiti kao temelj za bolje razumijevanje ljudske seksualne funkcije i potencijalni razvoj novih terapija za seksualne disfunkcije, osobito preuranjenu ejakulaciju, koja pogađa 20 do 30 posto spolno aktivnih muškaraca.

"Očekujemo da će naša otkrića biti polazište za dublja istraživanja molekularnih i neuralnih mehanizama koji kontroliraju vrijeme ejakulacije te razvoj novih tretmana za seksualne disfunkcije kod ljudi," zaključili su autori studije, objavljene u časopisu Neuron.