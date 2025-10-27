Zaboravite na svijeće i osvježivače: Uz ovaj domaći pripravak vaš će dom mirisati na jesen

Jesen budi sva osjetila, a posebno mirisne. Uz hladnije i kraće dane u zraku se šire topli, poznati mirisi: cimet koji priziva osjećaj doma i ugode, vanilija koja podsjeća na slastice iz djetinjstva, te pečeni orašasti plodovi koji unose dodatnu toplinu. Ovi mirisi stvaraju posebnu atmosferu jesenskih dana, povezuju nas s tradicijom, obiteljskim trenucima i ugodnim ritualima sezone. S dolaskom hladnijeg vremena, mnogi od nas žele učiniti svoje domove što ugodnijim za noći na kauču uz film.

Iako nas hladno vrijeme vani često sprječava da često otvaramo prozore i prozračujemo prostor, to ne znači da se moramo pomiriti s mjesecima doma koji miriše ustajalo. Zapravo, postoji jednostavno rješenje, objasnila je stručnjakinja za čišćenje, i ono će ove sezone dodati jesenski miris vašim sobama. Stručnjakinja Chantel Mila, koja ima impresivnih 1,6 milijuna pratitelja na TikToku, otkrila je svoj jednostavan trik da bi njezin dom mirisao jesenski tijekom hladnijih mjeseci. Sve što vam treba je nekoliko prirodnih sastojaka koje vjerojatno već imate u svojim kuhinjskim ormarićima, piše Daily Express.

U posudu stavite jednu šalicu kipuće vode, jednu narezanu naranču, dva štapića cimeta i tri zvjezdasta anis te je stavite na grijač za svijeće. "Taj miris napunit će vaš dom osjećajem udobnosti i topline, a savršeno odgovara za hladne, kišne dane", rekla je Mila. Također je objasnila da, ako nemate grijač za svijeće, smjesu možete pripremiti na štednjaku i pustiti da lagano krčka.

Još jedan od njezinih recepata za arome uključuje dodavanje dva štapića cimeta, jedne žličice klinčića i jedne žličice ekstrakta vanilije u malo kipuće vode. Otopinu zatim zagrijte. "Cimet i klinčić daju drvenasti miris, a vanilija unosi notu slatkoće. To je svojevrsna varijacija potpurija na štednjaku, ali može se koristiti u bilo kojoj prostoriji", rekla je Mila svojim pratiteljima.

Stručnjakinja je podijelila i savjete kako održati ugodan miris spavaće sobe. Preporučuje brisanje namještaja u sobi krpom i upotrebu spreja za posteljinu jer će to prostoru dodati "skriveni miris". Mila sama izrađuje sprej za krevet da bi ga održala svježim. Miješa jednu šalicu vode s pola šalice bijelog octa i nekoliko kapi lavande ili paprene metvice te ga dodaje u bočicu s raspršivačem. Nakon što poprskate madrac i uzglavlje kreveta od tkanine, trebali biste pustiti da se potpuno prozrači prije nego što vratite čiste plahte.