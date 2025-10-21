Naši Portali
spriječite problem

Održite hladnjak svježim: Evo gdje točno pohraniti hranu da biste spriječili neugodne mirise

Dora Škrlec
21.10.2025.
Stručnjaci su preporučili da namirnice rasporedite prema temperaturi

Nema ništa gore nego otvoriti hladnjak i odmah osjetiti neugodan miris koji širi po cijeloj kuhinji. Takvi mirisi često ukazuju na hranu koja se pokvarila ili na nakupljanje bakterija i plijesni, a mogu učiniti da čak i najukusniji obrok izgleda neprivlačno. Pravilno skladištenje hrane i redovito čišćenje hladnjaka ključni su za održavanje svježine i ugodnog mirisa u vašem kućanstvu. Prema stručnjacima iz tvrtke Which?, možda nije samo stvar prljavog hladnjaka. Zapravo, moguće je da nepravilno skladištite hranu.

"Hrana s jakim mirisom može biti problem, stoga pazite da je pravilno pohranite u zatvorenim posudama", objasnili su iz tvrtke. Preporučili su da namirnice rasporedite prema temperaturi jer su gornje police u hladnjaku toplije od donjih, pa je pametno smjestiti hranu na pravo mjesto da bi ostala svježa i spriječila neugodne mirise, piše Daily Express. "Meso i riba trebaju biti na hladnijoj donjoj polici, kuhana hrana i kremasti kolači mogu ići gore, dok će mliječni proizvodi i jaja najbolje proći u sredini hladnjaka", savjetovali su. Ovo su neke od stvari koje bi mogle izazvati neugodne mirise u vašem hladnjaku.

Spremnik vode treba čišćenje: Ako vaš hladnjak ima kemijski miris, a opremljen je i dozatorom za vodu, problem može biti stari ili začepljeni filter koji je potrebno zamijeniti. Provjerite priručnik koji ste dobili uz uređaj za specifične upute o tome kako promijeniti filter.

Posuda za kapanje ili odvod hladnjaka imaju loš miris: Ako ste provjerili ima li prolivene hrane ili pića te temeljito očistili unutrašnjost hladnjaka, a neugodan miris i dalje ostaje, provjerite odvodnu posudu iza hladnjaka ili kondenzacijsku odvodnu cijev koja ide niz stražnju stranu hladnjaka. Ti dijelovi mogu biti puni nečistoća i uzrokovati neugodne mirise.

Na kraju, ako ste provjerili sve navedeno i niste otkrili uzrok neugodnog mirisa, stručnjaci su savjetovali da potražite nekog drugog krivca u kuhinji. To mogu biti začepljeni odvodi, kanta za otpad od hrane ili zaboravljena i pokvarena banana na dnu zdjele s voćem.

