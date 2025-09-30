Naši Portali
Ne morate kupovati skupe osvježivače: Napravite sami domaći sprej za prostor i odjeću

Dora Škrlec
30.09.2025.
u 20:03

Prirodni sastojci su zdraviji za vas i vašu okolinu, a sve se svodi na jednu vrlo svestranu biljku

Mnogi se ljudi u svakodnevnom životu često oslanjaju na kupovne osvježivače zraka da bi njihov dom mirisao ugodno i svježe. No, rijetko tko zna da je moguće jednostavno i jeftino napraviti vlastiti osvježivač kod kuće, koristeći prirodne sastojke koji ne samo da mirišu lijepo, već su i zdraviji za vas i vašu okolinu, a sve se svodi na jednu vrlo svestranu biljku. Prema stručnjacima za životni stil iz Martha Stewart, ružmarin je izvrstan prirodni sastojak za brojne primjene, uključujući i osvježivač prostora.

Trenutačno je vrlo popularan u svijetu wellnessa jer se smatra da je ta biljka potencijalno korisna za rast kose i zdravlje vlasišta, a možete je i piti. Ali ako tražite svježi, čisti miris doma i košare za rublje, može se koristiti i u te svrhe, piše Daily Express. Sve što vam je potrebno za pripremu ove mješavine je voda i šaka svježih grančica ružmarina. Brzo ih isperite da se očiste, a zatim zakuhajte oko tri šalice vode. Sklonite vodu s vatre, dodajte ružmarin, pokrijte poklopcem i ostavite da se smjesa natapa do dva sata. Nakon što vrijeme istekne, izvadite grančice i ulijte tekućinu u bočicu s raspršivačem. Zatim, sve što preostaje je poprskati po domu kad god je potrebno brzo osvježenje prostorija.

Stručnjaci su rekli da je to izvrsna alternativa kupovnim osvježivačima zraka u spreju. "Ružmarinova voda miriši čisto, biljno i blago drvenasto i osvježava prostor", dodali su. Također se može poprskati po odjeći i posteljini ako počinjete osjećati ustajali miris, što ovu tekućinu čini savršenim svestranim trikom ako tražite prirodni, ali svježi mirisni sprej koji ćete dodati svojoj kolekciji.

Ključne riječi
ružmarin sprej Dom miris

