Ne morate kupovati skupe osvježivače: Napravite sami domaći sprej za prostor i odjeću

Mnogi se ljudi u svakodnevnom životu često oslanjaju na kupovne osvježivače zraka da bi njihov dom mirisao ugodno i svježe. No, rijetko tko zna da je moguće jednostavno i jeftino napraviti vlastiti osvježivač kod kuće, koristeći prirodne sastojke koji ne samo da mirišu lijepo, već su i zdraviji za vas i vašu okolinu, a sve se svodi na jednu vrlo svestranu biljku. Prema stručnjacima za životni stil iz Martha Stewart, ružmarin je izvrstan prirodni sastojak za brojne primjene, uključujući i osvježivač prostora.

Trenutačno je vrlo popularan u svijetu wellnessa jer se smatra da je ta biljka potencijalno korisna za rast kose i zdravlje vlasišta, a možete je i piti. Ali ako tražite svježi, čisti miris doma i košare za rublje, može se koristiti i u te svrhe, piše Daily Express. Sve što vam je potrebno za pripremu ove mješavine je voda i šaka svježih grančica ružmarina. Brzo ih isperite da se očiste, a zatim zakuhajte oko tri šalice vode. Sklonite vodu s vatre, dodajte ružmarin, pokrijte poklopcem i ostavite da se smjesa natapa do dva sata. Nakon što vrijeme istekne, izvadite grančice i ulijte tekućinu u bočicu s raspršivačem. Zatim, sve što preostaje je poprskati po domu kad god je potrebno brzo osvježenje prostorija.

Stručnjaci su rekli da je to izvrsna alternativa kupovnim osvježivačima zraka u spreju. "Ružmarinova voda miriši čisto, biljno i blago drvenasto i osvježava prostor", dodali su. Također se može poprskati po odjeći i posteljini ako počinjete osjećati ustajali miris, što ovu tekućinu čini savršenim svestranim trikom ako tražite prirodni, ali svježi mirisni sprej koji ćete dodati svojoj kolekciji.