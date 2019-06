Zabilježen porast sve češćih ugriza pasa: Evo kakva je situacija u Hrvatskoj

Vlasnici pasa dobili su upozorenje da vode računa o svojim psima zbog sve češće zabilježenih slučajeva ugriza pasa. Naime, gotovo osam tisuća ljudi u Engleskoj zaprimljeno je u hitnu službu protekle godine upravo zbog ozljeda koje su im zadali psi. Time je zabilježen porast od 7% u odnosu na godinu prije. Sveučilište 'Royal College of Surgeons' izdalo je upozorenje uvidjevši porazne statistike, ističući kako nismo svjesni težine ovih ozljeda. Pasmine manjeg rasta, ako što su francuski buldozi, postaju sve popularnijim odabirom, posebno kod djece. Međutim, ističe se kako su oni jednako sposobni za napad kao i ostale pasmine, a posebni su opasni za malu djecu upravo zbog njihove veličine.

- Tijekom posljednjih nekoliko godina, primjećujem porast ozljeda povezanih sa psima. Ozljede variraju od onih beznačajnih pa sve do onih koji su u stanju promijeniti život ozlijeđenog. Ugriz psa zna biti traumatično iskustvo, tako da je od presudne važnosti znati kako se ponašati s njima - ističe prof. Lees iz Manchestera, piše Daily Mail.

Kod nas se o ovoj problematici intenzivnije počelo pričati u ožujku ove godine nakon što je argentinska doga kod Karlovca izgrizla jednomjesečnu bebu i tako joj nanijela teške tjelesne povrede. Nakon ovog primjera, zabilježeni su i ostali ugrizi iste pasmine u Podravini, te u Ferdinandovcu gdje je doga izgrizla 15-godišnjeg tinejdžera.

- Vrlo je važno iskomunicirati da nisu sve pasmine za sve. Postoje agresivnije pasmine i one imaju drukčije uloge. Nisu to beznačajni psi, oni čuvaju države granice, oni su tragači, ali opet je to uvjetovano čovjekom. Ja mislim da je u velikoj mjeri čovjek ovdje ključan faktor - kazala nam je ranije Mira Katalenić, predsjednica Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

Najčešće pasmine koje su proteklih nekoliko godina u Hrvatskoj prouzročile ugriz kod čovjeka bile su: bull terijer, labrador, aljaški malamut, njemački ovčar, rotvajler, hrvatski ovčar, haski, rodezijski gonič. Kako pokazuju statistike, u 2017. godini bilo je 545 prijavljenih napada pasa, 2018. godine njih 520, a u prva tri mjeseca 2019. godine bilo ih je 104. Podsjetimo, ovo su tek prijavljeni slučajevi, a pretpostavlja se da ih je sveukupno bilo i mnogo više.