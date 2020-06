Uvijek morate na zahod za vrijeme treninga? Gastroenterolog otkriva moguće razloge

Vjerojatno ste se, nakon što se ista scena ponovila nekoliko puta, pitali je li normalno da morate obaviti veliku nuždu baš za vrijeme treninga, a gastroenterolog ima odgovor.



Rudolph Bedford, gastroenterolog iz Santa Monice rekao je za The Healthy da pacijenti često dođu s ovakvim slučajem, a najčešće su to oni koji trče ili bicikliraju.



Neke sila na zahod uhvati na sredini treninga, a neke poslije jer tijelo još nekih 45 do 60 minuta nakon završene tjelovježbe radi na isti način kao i tijekom.



Dr. Bedford otkrio je da nema puno istraživanja koja su se bavila ovim pitanjem, ali jedno veliko objavljeno je još 1991. u magazinu Gut, a provedeno je na Sveučilištu Witwatersrand u Johannesburgu. Na 10 sudionika promatrali su kakav efekt tjelovježba ima na rad crijeva, a sudionici su u tri navrata po tjedan dana trčali na traci ili biciklirali na sobnom biciklu. Zaključili su da se potrebno vrijeme za probavljanje hrane smanjilo s 51,2 sata kod sjedilačkog načina života, na 36,6 sati kod sportskog. "Istraživanje je jasno pokazalo da tjelovježba ubrzava rad crijeva, ali zašto - to još ne znamo", rekao je Peter K Chang, gastroenterolog iz New Yorka.



Ipak, mnogi liječnici nagađaju zašto bi to moglo biti tako.



Mijenja se razina hormona

Razina hormona se mijenja tijekom fizičke aktivnosti, a glavnu ulogu ima hormon vazoaktivni intestinalni peptid koji stimulira pokretanje crijeva. Također, podiže se razina adrenalina koji sigurno ima ulogu u probavi.



U pitanju su živci

Kada se sportaši pripremaju za neko natjecanje, mogu osjetiti više nervoze ili uzbuđenja nego inače, a upravo to može utjecati na rad probave, odnosno ubrzati je.



Cirkulacija

Dok vježbate, krv u vašem tijelu odlazi do mišića kako bi im osigurala kisik, objasnio je dr. Bedford. "Reakcija crijeva na tu pojavu je kontrakcija koja onda dovodi do osjećaja težine u trbuhu i potrebe za odlaskom na zahod."

Riješite se dosadnih napasti na prirodan način:

Previše vode

Hidratacija je jako bitna, naglasio je dr. Bedford, ali previše iste može vas tjerati na zahod prečesto. "Najčešće to vidim kod biciklista i trkača."



Iako je iritantno i ometa vas, znajte da je ova pojava potpuno normalna i zdrava. Liječnici predlažu da izbjegavate kavu i kofein koji tjeraju na zahod kako biste mogli nesmetano odraditi trening, a ako ne možete nikako funkcionirati bez dnevne doze kofeina, onda ju unesite toliko prije treninga da stignete uživati u njoj i otići obaviti nuždu.



Ipak, ako osjećate grčeve pri svakom treningu i imate proljev, trebali biste posjetiti liječnika.