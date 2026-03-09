Biljna njega izvana i iznutra

U vremenu kada sve više tražimo jednostavne i prirodne proizvode, biljni pripravci ponovno pronalaze svoje mjesto u svakodnevnoj njezi tijela. Spoj tradicionalnih znanja, kvalitetnih biljnih sastojaka i ručne izrade čini razliku koju korisnici prepoznaju već pri prvom korištenju.

Biljna mast od 10 biljaka nastala je iz poštovanja prema prirodi i iskustvu generacija koje su znale kako koristiti snagu bilja u svakodnevnoj njezi kože i tijela.

Zašto se korisnici odlučuju upravo za ovu biljnu mast?

prirodan sastav bez agresivnih dodataka

ugodna tekstura koja se lako razmazuje

brzo upijanje bez masnog traga

prikladna za redovitu, svakodnevnu upotrebu

svestrana primjena - od njege kože do opuštajuće masaže

Mnogi korisnici ističu da im je upravo ova mast postala neizostavan dio kućne rutine, osobito nakon fizičkog napora ili na kraju dana, kada tijelu treba malo dodatne pažnje.

Iskustvo korisnice

Gospođa Daria iz Zagreba dugogodišnja je zadovoljna korisnica biljnih pripravaka gospodina Andrije. Uz njegovu čuvenu Biljnu mast, uzimala je i njegove biljne tinkture te sirup od cikle.

- Zaista, želim ispričati svoje iskustvo. Počela sam koristiti Biljnu mast gospodina Andrije za ruke i kičmu, ali sam ubrzo shvatila da ju mogu mazati po cijelom tijelu. Bila sam uporna, mazala se svaki dan. Masirala sam se i do pola sata. Dovoljno je bilo jednom dnevno, ali toliko dugo dok ne osjetim iznutra vrućinu, onu vrućinu koja seže i dubinu. Tako se postiže da biljni sokovi sadržani u pripravku pokažu svoj puni karakter.

- Osim masti, uzimam i biljne tinkture koje pripravlja gospodin Andrija kako bih zaokružila sustav njege izvana i iznutra. U svemu tome neizostavna je bila i cikla, Andrijin prirodni sok od cikle, kao dopuna svakodnevne rutine koju si priuštim – zaključuje gospođa Daria.

Snaga biljaka u svakodnevnoj njezi

U narodnoj tradiciji brojne su se biljke koristile za pripremu masti i ulja za njegu kože. Jedna od njih je i gavez, poznat kao sastojak tradicionalnih pripravaka za masažu i njegu. U ovoj masti gavez je pažljivo uklopljen s još devet biljnih sastojaka, stvarajući skladnu i uravnoteženu cjelinu.

Rezultat je proizvod koji njeguje kožu, pruža osjećaj opuštanja i čini svakodnevnu njegu ugodnim ritualom.

PRIRODNA BILJNA MAST OD 10 BILJAKA - Višenamjenska njega za cijelu obitelj

Idealna je za:

njegu suhe i osjetljive kože

masažu leđa, ramena, vrata i nogu

opuštanje nakon napornog dana ili fizičkog rada

njegu ruku, stopala i peta

kožu izloženu suncu, vjetru ili hladnoći

ugodnu masažu sljepoočnica i vlasišta

Uporaba: Umasirati na čistu i suhu kožu nekoliko puta dnevno, prema potrebi.

Pakiranja i cijene:

200 ml – 25 €

400 ml – 45 € (akcijska cijena)

Veće pakiranje posebno je popularno među onima koji mast koriste redovito ili za masažu.

OPG Beraković

Tradicionalni biljni pripravci u ponudi

U ponudi se nalaze i biljne tinkture, izrađene prema tradicionalnim recepturama, od pažljivo odabranog bilja. Namijenjene su svima koji cijene proizvode nastale u malim serijama, s naglaskom na prirodne sastojke i tradicionalni način pripreme.

Gdje kupiti i dodatne informacije:

Cjelokupnu ponudu proizvoda možete pogledati na: www.snagaljekovitogbilja.com.

Za sve informacije i narudžbe kontaktirajte OPG Beraković – 095 / 911-4899, ponedjeljak – subota | 9:00 – 17:00.

