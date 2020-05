Redoviti seks u vezi pozitivno djeluje na zdravlje, evo kako

Seks nije najvažnija stvar u vezi, ali je većini parova jedna od važnijih stvari za održavanje dobrog odnosa. Uz to što seks pruža zadovoljstvo i užitak, on ima i pozitivan učinak na zdravlje. I dok je seks različit od osobe do osobe, svakom paru seks odgovara, prenosi Your Tango.

Seks pomaže parovima da stvore intimnu i dublju povezanost. U većini parova, seks je čin koji se događa između samo dvoje ljudi, što ih pomaže u ostvarivanju emocionalne povezanosti. Kada se osobe nauče na seks u vezi, on prestaje biti fizički čin te postaje biti emocionalan čin.

Kada ljudi razmišljaju o seksu, većinom misle da je seks dobar samo zbog užitka i zadovoljstva. No seks je dobar i za smanjenje mentalnih bolesti, poput depresije i anksioznosti. Seks ispušta dopamin i endorfin, koji igraju ulogu u sreći, ali i otpuštanju stresa.

S obzirom na to da je seks fizički čin, on je dobar za fizičko zdravlje. On je vrsta fizičke aktivnosti te pomaže u održavanju dobre forme i zdravlja. Uz to seks pomaže i kod određenih bolesti, poput raka prostate kod muškaraca. Redovita ejakulacija pomaže u održavanju zdravlje prostate. Tijekom seksa poboljšava se i rad srce te njegovo zdravlje.

Seks je također dobar i za podizanje imuniteta. Redoviti seks tijekom godine pomaže u otpornosti na tipične prehlade i bolesti. Jedno istraživanje pokazalo je da parovi koji imaju seks jednom do dva puta na tjedan imaju veću razinu imunoglobulina, koji je važan za imunološki sustav i općenito zdravlje.

