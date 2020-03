U Pismu, inkubatoru za razvoj videoigara, sve mogućnosti konzola ispituju i novljanski umirovljenici

San je svakoga kolekcionara da ono što u životu skupi jednom ugleda svjetlo dana, no rijetko koja kolekcionarska zbirka postane muzej. U Novskoj je baš takav slučaj. Životno djelo oca i sina, Živka i Željka Sajka, krajem prošle godine postalo je Muzejska zavičajna zbirka Grada Novske, smještena u Pučkom učilištu. Čini je vatrogasna zbirka, zbirka oružja, obrtnički predmeti, crkveni predmeti i oni vezani za Domovinski rat itd.

– Bez obitelji Sajko povijest Novske izgledala bi prazno, bila bi puna rupa i izgubljenih predmeta koji govore o razvoju Novske, a koji bi bez njihova mara završili tko zna gdje – kazuje gradonačelnik Novske Marin Piletić, a sada svaki putnik namjernik može razgledati i upoznati novljansku povijest.

Avarski mač iz 7. st.

– Tu je sada jedna mala postava od 340 predmeta, koja je izabrani najbolji dio naše kolekcije, od avarskog mača iz 7. stoljeća do Domovinskoga rata. Ja sam zaposlen ovdje, vodim grupe, česti su posjeti. Škole nam dolaze, učenici su oduševljeni... – veli nam Željko Sajko.

Kolekcionarska prošlost obitelji počela je sredinom 20. stoljeća, kada je Živko Sajko (1933.) počeo sakupljati stvari koje je pronašao kod svog oca Mirka. Među prvima bila je jedna kamena sjekira koja mu je privukla pozornost, a malo-pomalo nastala je zbirka od 2962 upisana i zaštićena predmeta pri Ministarstvu kulture. No tu je još mnogo drugih stvari u njihovoj obiteljskoj kući, više od 10.000 fotografija znanih i neznanih Novljana, gomila dokumenata koji će se moći proučavati godinama.

– Iako su nam ljudi i prije sami dolazili i donosili stare stvari, sada to čine možda i češće jer vide da je riječ o ustanovi. Ljudi sada obiđu muzej pa sutradan donesu nešto. Jedna nam je profesorica hrvatskog jezika iz Novske dala sve školske godišnjake od 1960. do 1990. To je izvrstan izvor informacija – pojašnjava Željko Sajko.

Tako Novljani nastavljaju stvarati i nadopunjavati svoj Zavičajni muzej koji je postao neizostavan punkt za posjetitelje i turiste koji navrate u ovaj gradić na samom zapadu Slavonije, na granici Posavine, Lonjskog polja, Moslavine...

Najviše ljudi u Novsku dođe na tradicionalno Lukovo, proslavu Dana grada, 18. listopada. Tada se u proslavu uključe sve novljanske udruge i društva.

– Mi smo tu cijelu manifestaciju bazirali baš na novljanskoj prošlosti. Lukovo postaje jedna od lijepih manifestacija, kostimirana, zabavna manifestacija koja zbog blizine Zagreba privlači sve više posjetitelja – kazuje Marija Kos Šaka, direktorica TZ-a Grada Novske.

Uz manifestacije, među kojima se još ističe i tradicionalno Novljansko ljeto, turistički je adut Novske obližnje Lonjsko polje, jedno od najvećih i najočuvanijih prirodnih poplavnih područja u Europi.

– Od ovog ljeta ćemo uspostaviti vezu između Novske i Lonjskog polja minibusevima tako da će turisti koji vikendom dođu u Lonjsko polje moći doći u Novsku te se vratiti nazad. Lonjsko polje privlači mnoštvo turista zbog svojih prirodnih ljepota, a dosta očekujemo i od promatrača ptica kojih je iz godine u godinu sve više na ovom području – dodaje Marija Kos Šaka.

Lukina zagonetna staza

Uz to u turističkoj ponudi Novske izdvaja i Lukinu zagonetnu stazu posvećenu Luki Iliću Oriovčaninu, poznatom pjesniku i etnologu koji je u Novskoj živio i umro 1878. Luka je u jednoj od svojih knjiga napisao više od 300 zagonetki koje su sada nit vodilja za novljansku povijest po punktovima na ovoj pješačkoj stazi. Svaki idući punkt najavljuje zagonetka i, kad je odgonetnete, ide se dalje.

I sada dolazimo do spoja novljanske prošlosti s novljanskom budućnosti koja je u znaku industrije videoigara. Naime, u planu je za Lukinu zagonetnu stazu napraviti VR naočale kroz koje će turisti moći vidjeti ono što se na stazi pripovijeda.

A te naočale za virtualnu stvarnost izradit će mladi informatičari iz neke od startup tvrtki koje su već osnovane i koje će tek biti osnovane u poduzetničkom inkubatoru Pismo u Novskoj. Jedinstven je to inkubator, namijenjen razvoju videoigara s najmodernijom opremom koju već sada isprobavaju i znatiželjni Novljani poput skupine umirovljenika koje smo u Pismu zatekli na dan našeg boravka. Provozali su se malo umirovljenici na najmodernijim simulatorima, koje će, razmišlja se, moći u budućnosti isprobati i turisti.

Nakon Siska, i u Novskoj se od ove godine uvodi srednjoškolski smjer za tehničara za razvoj videoigara, a plan je da se u Novskoj izgradi i cijeli kampus s fakultetskim smjerovima za razvoj igara i slične smjerove, smještajem za buduće studente i velikom arenom za e-sportove s 4000 sjedala. I tada bi turisti u Novskoj mogli početi s prošlošću u zbirci Sajko, obići Lonjsko polje te završiti u budućnosti videoigara i raznih aplikacija koje se ovdje već uvelike stvaraju u 70 postojećih startup tvrtki smještenih u poduzetničkom inkubatoru Pismo.

Da se ne 'kvari', smuđ je najbolji na žaru U samom Parku prirode Lonjsko polje nalazi se Ekoetno selo Strug, obiteljsko turističko imanje obitelji Mlinarević s deset dvokrevetnih soba i restoranom “Kod dida Joze” koji u rustikalnom ambijentu nudi isključivo autohtonu kuhinju ovog dijela Hrvatske. Tradicija je svuda prisutna na imanju: spava se u tradicijskim obnovljenim posavskim kućama, starijima od sto godina, a restoran se odlikuje domaćom kuhinjom. Na malom prostoru smjestilo se ovdje čak šest rijeka te je oduvijek ovo područje bilo raj za ribolovce , a kralj riba – smuđ – zauzima posebno mjesto na jelovniku restorana. Mlinarevići kazuju kako ne žele kvariti okus smuđa pa ga najčešće poslužuju gostima na žaru, uz umak od autohtonog bijelog vina, škrleta, s češnjakom, bosiljkom, nerafiniranim uljem te uz malo crnog papra. Ovdje se jedu isključivo tradicionalna domaća jela pa tako gostima služe i domaći kruh, tijesto, nedaleko ulovljenu štuku, soma, ali i vepra, jelena... Od lokalnih seoskih domaćinstava nabavljaju i sve druge namirnice, a tu su i starinski kolači, knedle, tačkrle, štrudle... U tom smjeru ide i vinska lista, koja zbog orijentacije na autohtonost nije bogata, ali škrlet i frankovka koje nude poznata su moslavačka vina koja se na granici Posavine, Moslavine i Slavonije jednostavno moraju probati.