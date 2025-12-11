VIDEO Mladenka pronašla način kako da je do oltara doprati otac koji je preminuo prije tri godine

Ništa ne može stati između ljubavi oca i kćeri. Ni vrijeme, ni udaljenost, ni gubitak. Upravo tu poruku prenosi emotivna TikTok snimka koju je nedavno objavila Lizzie Dean, tek vjenčana mladenka koja je s pratiteljima podijelila dirljive prizore s ceremonije prožete uspomenama na njezina pokojnog oca Rona. Ron je, kako prenosi People, iznenada preminuo prije tri godine, a Lizzie je svoje 'da' suprugu Matthewu Valvardiju izgovorila okružena detaljima koji su podsjećali na 'beskonačnu ljubav i vezu između oca i kćeri', kako je napisala u videu.

U videu Dean otkriva i odluku koju je donijela prije same ceremonije: nije željela da je do oltara isprati bilo tko osim njezina oca. Zato je u snimci prikazan trenutak u kojem u prostor ulazi sama, ali s posebnim simbolom koji joj je dao snagu. Naime, dio očevih ružičastih košulja iskoristila je kako bi prekrila svoje vjenčane cipele. Na taj način, objasnila je, osjećala je kao da je on ipak 'tu' i da je prati prema oltaru. Dok je hodala prema Matthewu, na licu joj se vidio osmijeh, ali i suze koje je teško sakriti.

Lizzie je za medije ispričala da je znala kako želi da otac bude velik dio tog dana i da ne želi bježati od njegove prisutnosti, iako je bila svjesna da će joj zbog toga biti emotivno još teže. No, dodala je, nije mogla zamisliti vjenčanje u koje ga ne bi uključila koliko god je moguće. Upravo zato, dok se približavala oltaru, iz zvučnika se čula kombinacija glazbe iz filma Interstellar i govorne poruke koju je otac ranije ostavio njoj i Matthewu.

U toj poruci Ron je, između ostalog, rekao da ju voli i da mu nedostaje, poželio im fantastičan dan te ponovio koliko je blagoslovljen i koliko ih voli. Ta snimka, puštena u ključnom trenutku ceremonije, rasplakala je i uzvanike, a u videu se vidi koliko je teško ostati 'samo sretan' kad u isto vrijeme osjećate i veliku prazninu. Par je otišao i korak dalje: rezervirali su posebno sjedalo za Rona, na kojem je stajala pjesma posvećena ocu koji nije mogao biti fizički prisutan, ali je bio ondje duhom, kao dio slavlja.

Lizzie je svog oca opisala kao tatu koji je živio za svoje kćeri, koji im je bio toliko posvećen da je, kako kaže, bio i svojevrsni neslužbeni član sestrinstva svojih djevojaka. Ron se ranije nosio s određenim srčanim problemima, ali je vodio računa o zdravlju i redovito šetao Washingtonom D.C. Bile su to šetnje koje je Lizzie u šali nazivala njegovim 'hot girl walks'. Činilo se da mu ide nabolje, sve dok nije doživio neočekivani srčani udar.

Tijekom cijelog vjenčanja Lizzie i Matthew nastavili su mu odavati počast na više načina: spomenuli su ga u govoru, posvetili mu detalje u ponudi koktela, a čak su i motiv na pozivnicama povezali s njim. Njihova proslava dan nakon vjenčanja održana je na datum koji bi bio 29. godišnjica braka Lizziinih roditelja, kao još jedan tihi znak da obiteljsku ljubav nisu htjeli preskočiti ni u jednom dijelu vikenda. Na kraju TikTok videa Lizzie je napisala da, iako ga nisu mogli vidjeti, znali su da je bio ondje, a u opisu je dodala kratku, jednostavnu poruku: 'Volim te, tata.' I možda je baš u tome bit priče. U dokazivanju da prisutnost ponekad nije stvar mjesta, nego ljubavi koja se ne gasi ni kad se svjetla ceremonije ugase.