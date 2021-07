U mjestu od tri slova marinom trči Bond, a pecaju se kobasice

Mali vodič za parkiranje na Jadranu, važnije, za – besplatno parkiranje

Parking. Besplatan parking. Osim što je hommage kultnom predstavljanju ‘Bond. James Bond.’, upravo je to važno za turista na putu. Uvijek pričamo o cijeni automobila (testni novi Mégane je 210.348 kuna), potrošnji (5.2 litre benzina na dosad prijeđenih3.000km),brojukonjskih snaga (140 Ks), veličini prtljažnika (nismo ga mjerili, ali ovako, od oka, imamjesta za bar šest gajbi piva), ali štojesparkingom? Kudas novimautom kad kreneš voziti po Jadranu? To nitko ne spominje. – Naći će se... – misli vozač. Hoće, alitražimobesplatanparking. Taj je najslađi. Najlakše je platiti. To svatko zna. Idemo redom.

Dubrovnik? Nikakav problem, gore na Gorici svetog Vlaha, parkirališta ima besplatnih za karavanu Méganea. I ljeti i zimi. Nekad je bilo i među zgradama u Lapadu, ali već domaći vozača sa ZG registracijama gledaju poprijeko. – Imamotuapartman,nemaproblema – lažemo, pošteno priznajemo, samo da bi automobil mogao ostati par satibez naplate.Tojevažno. Važnije od istine. Ipak,sGorice svetog Vlaha, gdje ne treba kao u Lapadu govoriti neistinu za ostaviti Méganea,treba dobro oznojiti majicu za spustiti se preko Boninova do Pila. Tko drži do sebe, zamijenit će majicu tu negdje oko Hiltona pa u Grad ući suh, uredan..

Savudrija? Nikakav problem, tamo separkingnikadanijeninaplaćivao, stalobipet karavanaMéganea,može i najavljenog električnog Renaulta 5. Rovinj? I tu će iskusni turist, iza sportske dvorane Valbruna u kojoj se ovih dana domaći vrijedno cijepe (najsigurniji grad na Jadranu, bravo!), pronaći ledinu koja ima mjesta zaparkiranjenapretek.UgraduHvaru besplatan je parking utopija, a za onekoji volebesplatnoparkirati Šoltabibila krasnomjesto za ljetovanje. NaSuskuistonema tihproblema, ali nema ih jer tamo – nema automobila! Samo pijesak. Na Čikatu je lijepo ostaviti automobil u hladu borove šume. Baška na Krku? Male su šanse, tek negdje oko Jurandvora. Baška voda kraj Makarske? Nikakve, tamo smo jednom parkirali kod neke bakice koja je vikala: – Dođite, dođite, evo ima kod mene mjesta – vikala je veselo imahala rukama otvarajući ogradu svoga vrta u centru mjesta, nedaleko poznate topole čiji opseg ima preko šest metara. Pa je ta bakica zatim i ispružila dlan i tražila 30 kuna za cijeli dan ispred njezine kuće... Platili smo, pa se to ne računa kao besplatno. U Vodicama isto čupavo, daoSelcu ne govorimo, tamo jest krkljanac. Dobro je u Umagu, iza Stella Marisa parkinga koliko ti srce treba. Ako tko treba savjet za besplatno parkiranje po Jadranu, neka se slobodnojavi.Usto, skupi se ušteđevine za zimske dane,umjesec dana na Jadranu ode i 1.000 kuna samo na parkiranje...

Evo, tu u Ičićima, ima dva mjesta ispred table ‘Ičići’. Pa tko prvi, njegova djevojka... Trenutno su puna. U ovo ljetno doba,aupravo na radiju javljaju kako je na Hvaru 40 stupnjeva Celzijusa (srećom sad nismo tamo), najljepše je ipak – tražiti taj besplatan parking.Uklimi, na 23 stupnja, uvaljen u mekane Méganeove fotelje, slušaš radio i što bi sad izlazio na zvizdan. Ali moraš, stranice su prazne... Idemo delat.