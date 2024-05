Tužni ste ili ste samo loše raspoloženi? Krivac može biti - vaša prehrana!

Možda ne mislite da hrana koju jedete može utjecati na raspoloženje i emocije koje osjećate, ali istina je da to dvoje ide ruku pod ruku. "Godinama govorim svojim pacijentima da je hrana lijek", kaže dr. Tomi Mitchell, obiteljski liječnik s holističkim wellness strategijama. Da, dobra prehrana može pomoći u prevenciji kroničnih bolesti kao što su dijabetes tipa 2, pretilost i bolesti srca, ali konzumacija hrane visoke nutritivne vrijednosti također može povećati vašu sreću, piše Best Life.

Štoviše, nezdrava prehrana može potaknuti neke ne baš sjajne promjene raspoloženja. Evo nekoliko načina na koje vaša prehrana može utjecati na vaše raspoloženje i emocije - i koju biste hranu trebali jesti - kako biste mogli bolje upravljati svojim ukupnim blagostanjem.

VEZANI ČLANCI:

Razina šećera u krvi može utjecati na vaše raspoloženje: Praćenje razine šećera u krvi važno je za zdravlje srca i kontrolu dijabetesa; također je bitno za vaše raspoloženje. "Konzumacija hrane s visokim udjelom šećera ili jednostavnih ugljikohidrata može uzrokovati brze skokove i padove razine šećera u krvi, što dovodi do promjena raspoloženja, razdražljivosti i umora", objašnjava dr. Mitchell. Umjesto da se okrenete ultraprerađenoj hrani s visokim udjelom šećera, dr. Mitchell preporučuje da se odlučite za "složene ugljikohidrate poput cjelovitih žitarica, povrća i mahunarki, koji osiguravaju ravnomjerno oslobađanje energije". Kombinirajte ih s kvalitetnim proteinima, poput nemasne piletine ili jaja, za potpuni obrok.

Nedostaci hranjivih tvari mogu učiniti da se osjećate loše: Dr. Mitchell je objasnio da nekonzumiranje ispravne hrane može dovesti do nedostatka vitamina, što ima mnoge nuspojave, uključujući neraspoloženje. "Manjak esencijalnih nutrijenata kao što su omega-3 masne kiseline, vitamin D, magnezij i vitamini B skupine (osobito B6, B12 i folata) povezani su s povećanim rizikom od depresije i anksioznosti. U svoju prehranu uključite raznovrsnu hranu bogatu hranjivim tvarima, poput masne ribe, lisnatog povrća, orašastih plodova, sjemenki i obogaćene hrane", objašnjava.

Zdravlje vašeg crijeva povezano je s vašim emocionalnim stanjem: Zdravlje crijeva igra ključnu ulogu u vašem općem blagostanju, pomažući u regulaciji svega, od vašeg imunološkog i živčanog sustava do probavnih funkcija i mentalnog zdravlja. "Zdrav crijevni mikrobiom može utjecati na proizvodnju neurotransmitera poput serotonina, koji regulira raspoloženje", objašnjava dr. Mitchell. "Studije su pokazale da u našem želucu ima više živčanih završetaka nego u mozgu, a želudac se često naziva 'drugim mozgom'." Zato zanemarivanje crijeva može uzrokovati promjene raspoloženja uz druge ozbiljne zdravstvene probleme. "Istraživanja su pokazala da je neravnoteža u crijevnoj mikrobioti, poznata kao disbioza, povezana s raznim poremećajima raspoloženja, uključujući depresiju i anksioznost", kaže dr. Mitchell.

GALERIJA: Konzumiranje ovih slastica prije odlaska u krevet može vam pomoći da bolje spavate!

Hidratacija vam može pomoći da se osjećate bolje: Voda za piće popularna je preporuka u svijetu wellnessa jer doista može učiniti puno dobroga. Održavanje hidratacije može regulirati tjelesnu temperaturu, spriječiti infekcije, podmazati zglobove, dostaviti hranjive tvari stanicama i poboljšati vaše raspoloženje. Prema klinici Mayo, žene bi trebale piti 11,5 šalica vode dnevno, a muškarci 15,5 šalica vode dnevno. Iako to može zvučati puno, dr. Mitchell kaže da možete ostati hidratizirani s "vodom bogatom hranom, poput krastavaca, lubenice i naranče, koja također može pridonijeti ukupnoj razini hidratacije." U suprotnom, prijete vam neugodne emocije, poput umora, razdražljivosti i magle u mozgu u obliku smanjene koncentracije i niže kognitivne funkcije. To može dovesti do smanjene budnosti i povećanog osjećaja tjeskobe i razdražljivosti", kaže dr. Mitchell.

Kofein i alkohol mogu vam pokvariti raspoloženje: Prema dr. Mitchellu, šalica kave ili čaša vina mogu poslati vaše emocije nizbrdo. "Pretjerani unos kofeina može dovesti do tjeskobe i poremećaja sna, dok alkohol može deprimirati središnji živčani sustav i promijeniti raspoloženje", kaže ona. Kako biste se borili protiv toga, dr. Mitchell predlaže izbacivanje kofeina i/ili alkohola kako biste primijetili promjene ili poboljšanja raspoloženja. Na temelju toga možete promijeniti svoje navike pijenja na način koji podržava vaše emocionalno blagostanje.

VEZANI ČLANCI:

Upalne dijete mogu pogoršati poremećaje raspoloženja: Upala je dio obrambenog mehanizma našeg tijela za borbu protiv infekcija, ali previše upale može dovesti do velikih zdravstvenih problema kao što su bolesti srca, dijabetes tipa 2, bolesti bubrega i poremećaji raspoloženja. "Dokazano je da prehrana s visokim udjelom prerađene hrane, transmasnoća i rafiniranih šećera potiče upalu u tijelu", kaže dr. Mitchell. "Ova hrana može potaknuti imunološke reakcije koje dovode do produljene upale, što zauzvrat može pogoršati simptome poremećaja raspoloženja i povećati rizik od razvoja stanja poput depresije." Kako biste prirodno smanjili upalu i poboljšali svoje raspoloženje, dr. Mitchell preporučuje pridržavanje protuupalne dijete koja uključuje voće, povrće, cjelovite žitarice, nemasne proteine ​​i zdrave masti poput maslinovog ulja i orašastih plodova.

Niske količine triptofana mogu vas rastužiti: Prema dr. Mitchellu, "Triptofan je aminokiselina koja pomaže u proizvodnji serotonina, neurotransmitera koji stabilizira raspoloženje." Ako imate niske razine triptofana, rezultirajući nedostatak serotonina može vas dovesti na put tuge, depresije, tjeskobe i slično. Dr. Mitchell predlaže da u svoju prehranu uključite hranu poput puretine, piletine, jaja, sira, orašastih plodova i sjemenki kako biste osigurali dovoljan unos triptofana. Ove zdrave opcije mogu pomoći da se osjećate bolje, zdravije i sretnije.

Nutricionist otkrio: Ovo su tri najgore namirnice koje možete pojesti!