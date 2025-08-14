Naši Portali
TURISTIČKA PATROLA

More je ovdje najčišće, tu danas plovi Beyonce, a Titova Jovanka nekad je pitala: 'Koje je ovo jezero u koje smo uplovili?'

Tkon: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/8
Autor
Srđan Hebar
14.08.2025.
u 10:15

Otočna idila s najčišćim morem na Jadranu, koje se mijenja iz sata u sat

Kun, ne Tkon. Domaći s Pašmana mijenjali su ime svog mista kako im se, kroz stoljeća, činilo najzgodnije. I Tcono, Tcun, Ticuno, Tcon, Tchon, a danas – Kun.

– Što će biti za dvista godina, vidit ćemo – smiju se na rivi kraj plivarica Kun i Kun Dva.

Cijelo ljeto spavao na traktoru

– Ribara ne smiš pitat "di greš", jer to donosi nesreću, neće biti ništa od ulova. Ona koga bi to netko upitao okrenuo bi se, vratio kući, odspavao još koji sat pa se vratio na brod. Ne smije se ribaru ni s live strane proć, jer ni to nije dobar znak – govore Kunjani, a Kunjanke odobravaju kimajući glavom.

Tkon: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
31.07.2025., Tkon - Turisticka patrola Tkona otoka u zadarskom arhipelagu. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Tihomir Benčić, youtuber koji snima još od 1969. sve što se u njegovu Kunu događa, nastavlja priču:

– Kao bubnjar sam pratio i Meri Cetinić, Tomislava Ivčića, Duška Lokina, Đurđicu Barlović, Đanija Maršana, nema s kime nismo mi iz Adriatic benda svirali. A svirao sam i s vlastitim kćerima, Adriana je pjevala, Ivana svirala klavijature, a ja na gitari. Supruga Đurđa je pljeskala iz publike. Sve za gosta! Sviram turistima 52 godine, iako posljednjih godina sviram..., da ne kažem čemu – smije se Benčić.

Što ste sve snimali u Tkonu?

– Maškare, ribarske noći, otočne proizvode, škrapinge, vjenčanja, sprovode... Iako, s vjenčanjima nisam ima' sriće, skoro se devet od deset parova rastalo, pa me sad manje zovu – veselo priča na rivi Benčić, nekadašnji dopisnik Slobodne Dalmacije i Radija Zagreb.

– Mi smo Kunjani poznati kao druželjubivi i složni ljudi. Drago nam je vidit' turista, trudimo se oko gosta, uzimamo ga kao svog – pričaju na rivi.

Tkon: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
31.07.2025., Tkon - Turisticka patrola Tkona otoka u zadarskom arhipelagu. Jelena Ugrinic. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Jelena Ugrinić, prva dama turizma Tkona, nastavlja priču:

– Kod babe Rajke došli su prvi turisti, živjeli su praktički s obitelji, isti stol, isto jelo, ista soba. Moj je otac kao dite preko ljeta spavao u frezi, u prikolici od motokultivatora, u koju bi stavio štramac, a u njegovom je krevetu spavala njemačka familija Grüner – govori Jelena Ugrinić.

Sjete se domaći i anegdote s Titovim "Galebom".

– Kanalom kojim danas plovi Beyoncé, koja rođendane slavi ispred otočića Galešnjak, koji ima oblik srca, nekoć je prolazio i Titov "Galeb", a prema anegdoti Jovanka je pitala posadu: "Koje je ovo jezero u koje smo uplovili", jer nije shvatila da je u Pašmanskom kanalu (smijeh). Inače, poznato je kako je ovdje more najčišće, jer se morske struje mijenjaju svaka dva sata! – pričaju Kunjani.

Tkon: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
31.07.2025., Tkon - Turisticka patrola Tkona otoka u zadarskom arhipelagu. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Škraping dva desetljeća

Avanturisti znaju kako je upravo Pašman mjesto prvih treking utrka u zemlji, dogodine će dva desetljeća kako se utrkuje od Ždrelca do Tkona, a direktor utrke bio je i Stipe Božić.

– Škrape su udubine u oštrim stijenama, odatle naziv Škraping, a nova utrka duga 45 kilometara održat će se prvog vikenda u ožujku – govore.

Ponosni su, eto, na mir, čisto more i prekrasne plaže Ugrinić, Mrvisko, Vruljice, Južnu, Studenac, Plažine, Poljane, Bartovicu...

– To su plitke plaže s prirodnim pijeskom. Forte nam je obiteljski turizam, nema buke ni noćnog života, a sve je blizu. Posebna je južna strana Pašmana, zbog robinzonskog turizma, gdje se nalaze stotine modernih kuća za odmor po uzoru na tradicionalne, a ondje je gost – na osami.

– Mi to zovemo donje more – kažu Kunjani.

Imaju i jedini FKK kamp u ovom dijelu Dalmacije, FKK Sovinje, a medijski hit bila je i "Tkoneta", odnosno inačica Vegeta susjede Katice sa sušenim domaćim povrćem iz njezina vrta. Gospođa Rajna Brzić ima malu farmu magaraca, pa se i tamo može uputiti s mrkvom u ruci, a u blizini je i vidikovac Straža s kojeg se vidi...

– Cili svit! Dugi Otok, Kornati, dio oko Ancone kada je lijepo vrijeme, Pašmanski kanal, baš pogled 360° – ponosni su na Pašmanu.

Tkon: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
31.07.2025., Tkon - Turisticka patrola Tkona otoka u zadarskom arhipelagu. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U mjestu postoji i jedna – enigma. Tu jedino nisu složni.

– Do Crkve Gospe od sedam žalosti na brdu Kalvarija ima 101 stuba. Ali, tko god broji, drukčije mu ispadne. Jedan izbroji 98, drugi 100, treći 101, pa 102. Nekoliko je platoa koji zbunjuju brojače, pa nikako da dobijemo točnu izmjeru – smiju se Kunjani.

Ocjene

Gostoljubivost i susretljivost 10

Čistoća i urednost mjesta 10

Plaže 10

Raznolikost smještaja 8

Kvaliteta ugostiteljske ponude 9

Sadržaji za djecu 9

Događanja 9

Opskrbljenost 8

Autohtonost 10

Opći dojam 9

Ukupno 92

Poredak

Mošćenička Draga 94

Murter-Kornati 94

Pakoštane 94

Medulin 93

Rogoznica 93

Starigrad-Paklenica 93

Tribunj 93

Malinska 92

Sukošan 92

Tkon 92

Premantura 91

Kostrena 90

Bale 90

Funtana 90

Matulji 89

Povljana (grad Pag) 89

Ražanac 89

Stara Novalja (grad Novalja) 89

Brodarica 88

Prvić 88

Rakalj 88

Vrbnik 88

Karlobag 87

Seget

Živogošće (općina Podgora)

Zaostrog (općina Gradac)

Klek (općina Slivno)

Kućište (općina Orebić)

Mali Ston (općina Ston)

Lumbarda
tkon turistička patrola

Komentara 5

Pogledaj Sve
KP
kradoljub.profiter
14:15 14.08.2025.

Zamisli, Jovanka, poslijeratne godine, nepismena, ne zna. Problem je današnjice i uspješnih poduzetnika. Izlazi iz mercedesa sva napirlitana, našminkana, brendirana, štikle ulazi u ribarnicu i kaže daj ti meni dvi kile ove ribe s korijenjem i gleda u hobotnicu.

DE
Dešpet
00:50 15.08.2025.

Aurel, nisi ti Tkona vidio izgleda, jer u Tkonu je baš jako dugačka šetnica u borovima oduvijek sve do nudističkog kampa, more je stvarno lijepo, plaže su sa zlatnim pijeskom, priroda vrlo bogata, od borovih šuma, trstike, masline, plodnih polja..

Avatar Kizzo
Kizzo
13:18 14.08.2025.

Bio sam sa roditeljima u zaljevu Lučin kod mjesta Pašman jedno 10 godina za redom u 70-tim i 80-tim. More kristalno čisto, nosili smo vodu iz bunara, samo još jedno 10-15 kampista s nama. Danas Lučina više ne liči na ništa. Kuće katnice sa apartmanima po cijelom zaljevu, ne vidiš im kraja, sve komercijalizirano. Do ove godine niti jedan supermarket na otoku (najbliži je na Ugljanu). Sad napravili Plodine i Tommy u razmaku 5 km.

