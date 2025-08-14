More je ovdje najčišće, tu danas plovi Beyonce, a Titova Jovanka nekad je pitala: 'Koje je ovo jezero u koje smo uplovili?'

Kun, ne Tkon. Domaći s Pašmana mijenjali su ime svog mista kako im se, kroz stoljeća, činilo najzgodnije. I Tcono, Tcun, Ticuno, Tcon, Tchon, a danas – Kun.

– Što će biti za dvista godina, vidit ćemo – smiju se na rivi kraj plivarica Kun i Kun Dva.

Cijelo ljeto spavao na traktoru

– Ribara ne smiš pitat "di greš", jer to donosi nesreću, neće biti ništa od ulova. Ona koga bi to netko upitao okrenuo bi se, vratio kući, odspavao još koji sat pa se vratio na brod. Ne smije se ribaru ni s live strane proć, jer ni to nije dobar znak – govore Kunjani, a Kunjanke odobravaju kimajući glavom.

Tihomir Benčić, youtuber koji snima još od 1969. sve što se u njegovu Kunu događa, nastavlja priču:

– Kao bubnjar sam pratio i Meri Cetinić, Tomislava Ivčića, Duška Lokina, Đurđicu Barlović, Đanija Maršana, nema s kime nismo mi iz Adriatic benda svirali. A svirao sam i s vlastitim kćerima, Adriana je pjevala, Ivana svirala klavijature, a ja na gitari. Supruga Đurđa je pljeskala iz publike. Sve za gosta! Sviram turistima 52 godine, iako posljednjih godina sviram..., da ne kažem čemu – smije se Benčić.

Što ste sve snimali u Tkonu?

– Maškare, ribarske noći, otočne proizvode, škrapinge, vjenčanja, sprovode... Iako, s vjenčanjima nisam ima' sriće, skoro se devet od deset parova rastalo, pa me sad manje zovu – veselo priča na rivi Benčić, nekadašnji dopisnik Slobodne Dalmacije i Radija Zagreb.

– Mi smo Kunjani poznati kao druželjubivi i složni ljudi. Drago nam je vidit' turista, trudimo se oko gosta, uzimamo ga kao svog – pričaju na rivi.

Jelena Ugrinić, prva dama turizma Tkona, nastavlja priču:

– Kod babe Rajke došli su prvi turisti, živjeli su praktički s obitelji, isti stol, isto jelo, ista soba. Moj je otac kao dite preko ljeta spavao u frezi, u prikolici od motokultivatora, u koju bi stavio štramac, a u njegovom je krevetu spavala njemačka familija Grüner – govori Jelena Ugrinić.

Sjete se domaći i anegdote s Titovim "Galebom".

– Kanalom kojim danas plovi Beyoncé, koja rođendane slavi ispred otočića Galešnjak, koji ima oblik srca, nekoć je prolazio i Titov "Galeb", a prema anegdoti Jovanka je pitala posadu: "Koje je ovo jezero u koje smo uplovili", jer nije shvatila da je u Pašmanskom kanalu (smijeh). Inače, poznato je kako je ovdje more najčišće, jer se morske struje mijenjaju svaka dva sata! – pričaju Kunjani.

Škraping dva desetljeća

Avanturisti znaju kako je upravo Pašman mjesto prvih treking utrka u zemlji, dogodine će dva desetljeća kako se utrkuje od Ždrelca do Tkona, a direktor utrke bio je i Stipe Božić.

– Škrape su udubine u oštrim stijenama, odatle naziv Škraping, a nova utrka duga 45 kilometara održat će se prvog vikenda u ožujku – govore.

Ponosni su, eto, na mir, čisto more i prekrasne plaže Ugrinić, Mrvisko, Vruljice, Južnu, Studenac, Plažine, Poljane, Bartovicu...

– To su plitke plaže s prirodnim pijeskom. Forte nam je obiteljski turizam, nema buke ni noćnog života, a sve je blizu. Posebna je južna strana Pašmana, zbog robinzonskog turizma, gdje se nalaze stotine modernih kuća za odmor po uzoru na tradicionalne, a ondje je gost – na osami.

– Mi to zovemo donje more – kažu Kunjani.

Imaju i jedini FKK kamp u ovom dijelu Dalmacije, FKK Sovinje, a medijski hit bila je i "Tkoneta", odnosno inačica Vegeta susjede Katice sa sušenim domaćim povrćem iz njezina vrta. Gospođa Rajna Brzić ima malu farmu magaraca, pa se i tamo može uputiti s mrkvom u ruci, a u blizini je i vidikovac Straža s kojeg se vidi...

– Cili svit! Dugi Otok, Kornati, dio oko Ancone kada je lijepo vrijeme, Pašmanski kanal, baš pogled 360° – ponosni su na Pašmanu.

U mjestu postoji i jedna – enigma. Tu jedino nisu složni.

– Do Crkve Gospe od sedam žalosti na brdu Kalvarija ima 101 stuba. Ali, tko god broji, drukčije mu ispadne. Jedan izbroji 98, drugi 100, treći 101, pa 102. Nekoliko je platoa koji zbunjuju brojače, pa nikako da dobijemo točnu izmjeru – smiju se Kunjani.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 10 Plaže 10 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 9 Sadržaji za djecu 9 Događanja 9 Opskrbljenost 8 Autohtonost 10 Opći dojam 9 Ukupno 92