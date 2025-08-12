Naši Portali
TURISTIČKA PATROLA

Ražanac: U punk selu plaža je gore, sol na stablima i nema ludila

Ražanac: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/8
Autor
Srđan Hebar
12.08.2025.
u 10:00

Na sjeveru Velebitskog kanala autohtoni turizam u mjestu koje je zadržalo identitet

Poseban, drugačiji, Ražanac. Dok drugi na obali na plažu idu dolje, ovdje idu – gore. Na kupanje iznad mjesta, tamo prema Velebitu. Sol je drugima na obali imaginarna, nevidljiva, tamo negdje u moru, a u Ražancu je – na stablima, na podu, a nakon bure koja zimi tu puše i više od 200 kilometara na sat, ostaju i tragovi stopala na soli. Sol se tu vidi. Mjesto na obali Velebitskog kanala svojevrsni je – punker turizma.

Dosljedno iritantan bend

– I mi smo punkeri, najbolji smo bend u Ražancu, ali zato što smo jedini (smijeh). Bolje biti prvi u selu, nego zadnji u gradu – govori pjevač Stipe Bujas, frontmen Alergije, jednog od najpopularnijih zadarskih bendova koji svira više od tri desetljeća, tu u prostoriji za probe nedaleko od plaže.

– Stipe, Pero, Gumeni, svi smo iz benda tu rodom, a Filip se ženi u Ražancu – priča jedan od osnivača zadarskog Garden Festivala, koji je za grad bio ono što je danas splitska Ultra ili zagrebački InMusic.

Ražanac: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
29.07.2025., Razanac - Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice - Razanac Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

– Svojevrsno smo punk selo. Jer i punk i naše mjesto imaju poveznicu, a to je otpor modernoj komercijali, ono što se nekoć moglo doživjeti u svakom mjestu uz more, a danas je to rijetko. No, u Ražancu nije. Tu nećete sresti Billa Clintona, Michaela Jordana ni Davida Beckhama kao u drugim mjestima na Jadranu. Nema gužvi, nema ludila, ni velikog noćnog šušura. Na sjevernoj smo obali, ne zabijamo se u turiste kad idemo do dućana, kreveti se ne tresu od udaranja basa zvučnika obližnje diskoteke i ljudi mogu mirno leći, odmoriti se i na plaži neće biti gužve. Nikad nismo bili razvikana i megapopularna destinacija, ali zato smo uspjeli očuvati svoj identitet koji 'furamo' desetljećima – kaže frontmen Alergije pa dodaje:

– Ako bi i bila gužva na plaži, moj punk bend i ja, čiji je moto "dosljedno iritantni od 1994. godine", izvadili bismo instrumente pa iritirali turiste da se napravi mjesta. Prilično smo glasni – smije se Bujas, koji je svirao s najboljim punk bendovima planeta, od Anti-Nowhere League, Sham 69, Peter and the Test Tube Babies, svojevrsnim Rolling Stonesima i Beatlesima punka, a za život zarađuje kao majstor – stolar.

– Prozori, vrata... sve što je od punog drveta. Ako treba, ja ću dasku zavezati i u čvor – dodaje punker Stipe.

Ražanac: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
29.07.2025., Razanac - Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice - Razanac Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Što turist može raditi na obali Velebitskog kanala?

– Chillati. Odmarati se, opustiti se, gledati predivnu istinsku prirodu, za koju se nadamo da se nikad neće promijeniti. Može vidjeti čak i Velebitsku degeniju, slušati priče o buri, našim djedovima dinamitašima koji su tako hvatali ribu, čuti zašto je pčela zaštitnik mjesta – govore domaći.

Prva dama turizma Ivana Sinovčić Žagar objašnjava:

– Legenda o babi Nidički govori o snalažljivosti domaćih. Svi su muškarci otišli braniti Nin kada su napali Turci, mjesto je ostalo nebranjeno, žene, starčad i djeca. Međutim, dio Turaka napao je i Ražanac, a baba Nidička okupila je preostale mještane, a kad su ovi došli pred kulu Kaštel, zajedno su zapalili košnice pčela, one su iz njih izašle pa napale Turke i njihove konje te su se dali u bijeg. Spasila nas je. Zato i imamo pčele na grbu Ražanca! – govori Ivana Sinovčić Žagar.

Ražanac: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
29.07.2025., Razanac - Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice - Razanac Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Tu se dugo živi

Pčela i danas ima, ne grizu, već daju med – livadu, bagrem, medunac. Vjetar toliko čisti zrak da raste i islandski lišaj, poseban po tome što neće rasti tamo gdje je i najmanje onečišćenje.

Koliki je rekord bure?

– Tu na Masleničkom mostu prije deset godina – 248 kilometara na sat! Toliko je bila jaka da je kokoške lijepila u zid, bacala ovce, nosila krovove. Tako je zimi, a ljeti je milina. Tu se i dugo živi, dida Krste u Jovićima doživio je 104 godine. Ma milina!

Ocjene

Gostoljubivost i susretljivost 10

Čistoća i urednost mjesta 10

Plaže 9

Raznolikost smještaja 8

Kvaliteta ugostiteljske ponude 8

Sadržaji za djecu 9

Događanja 9

Opskrbljenost 8

Autohtonost 10

Opći dojam 8


Ukupno 89

Poredak

Mošćenička Draga 94

Murter-Kornati 94

Pakoštane 94

Medulin 93

Rogoznica 93

Starigrad-Paklenica 93

Tribunj 93

Malinska 92

Sukošan 92

Premantura 91

Kostrena 90

Bale 90

Funtana 90

Matulji 89

Ražanac 89

Stara Novalja (grad Novalja) 89

Brodarica 88

Prvić 88

Rakalj 88

Vrbnik 88

Karlobag 87

Povljana (grad Pag)

Tkon

Seget

Živogošće (općina Podgora)

Zaostrog (općina Gradac)

Klek (općina Slivno)

Kućište (općina Orebić)

Mali Ston (općina Ston)

Lumbarda
