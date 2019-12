Što je (ne)zdravije - biljni burgeri ili oni od pravog mesa?

Čuvajte se burgera na biljnoj bazi - to je poruka iza marketinške kampanje Centra za slobodu potrošača, tvrtke za odnose s javnošću čiji su financijski pristaše uključili proizvođače mesa i druge u prehrambenu industriju. Posljednjih tjedana grupa je postavila oglase na cijelim stranicama u nytimes.com i drugim novinama u kojima se pojavljuju zabrinutosti za zdravlje zamjenama biljnih proizvoda, koji su dizajnirani tako da izgledaju, imaju okus i čak krvare poput pravog mesa.

Oglasi ih nazivaju 'ultra obrađenim imitacijama' s brojnim sastojcima. "Što se krije u vašem biljnom mesu?" Pita jedan oglas koji sadrži tužno lice od dvije pljeskavice i kobasice. Drugi usmjerava čitatelje na web mjesto koje uspoređuje hamburgere na biljnoj osnovi s hranom za pse. U studenom je direktor grupe, Will Coggin, napisao mišljenje u USA Todayu da je lažno meso nazvano ultra-prerađenom hranom koja može potaknuti debljanje, mada istraživanje o prerađenoj hrani nije uključivalo biljno meso. Nekoliko dana kasnije izvršni direktor centra, Rick Berman, napisao je članak u časopisu The Wall Street Journal kritizirajući meso biljnog podrijetla kao visoko prerađeno i ništa zdravije od mesa.

Foto: Getty Images

Impossible Food koji radi popularni hamburger na biljnoj osnovi, rekao je da je kampanja bila zabluda i da izaziva strah. Tvrtka kaže kako su biljne mesne alternative bolje za potrošače i bolje za planet, jer zahtijevaju manje zemlje i vode i proizvode manje stakleničkih plinova nego meso goveda. Meso na biljnoj bazi popularno je među milenijalcima koji žestoko prate trendove, a veganska prehrana je u posljednjih nekoliko godina sve češća.



Zamjene za meso napravljene su identičnog okusa, izgleda, a neke čak i krvare kao pravo meso, pa ljudi misle da biraju zdraviju opciju s manje kalorija. No, je li meso na biljnoj osnovi zaista bolje od pravog mesa? Ovisi o tome kako ga jedete, rekao je dr. Frank Hu, predsjednik odjela prehrane na Harvardu. Zamjena hamburgera biljnim hamburgerom nije poboljšanje u kvaliteti prehrane ako ga pojedete sa pomfritom i sokovima. Za one koji pokušavaju odabrati najzdraviju opciju, dr. Hu je rekao da se trenutno uspoređuju metabolički učinci jedenja burgera s govedinom i biljnih burgera. U međuvremenu, on smatra da su zamjene mesa prijelazna hrana za ljude koji pokušavaju usvojiti zdraviju prehranu.



Istraživanja pokazuju da zamjena crvenog mesa orasima, mahunarkama i drugom biljnom hranom može smanjiti smrt i rizik od kroničnih bolesti, ali nije moguće tvrditi da će prerađeni burgeri napravljeni od pročišćenog proteina soje ili graška imati iste zdravstvene koristi, rekao je dr. Hu.

Biljni burgeri sadrže oko 18 sastojaka kao što su protein graška i riže, kokos, ulje kanole, krumpirov škrob i sok cikle za boju. Tvrde znanstvenici da nisu genetski modificirani. Za mesni okus koristi se željezo soje - heme. Sadrže otprilike isto kalorija kao mesni samo što imaju manje masti pa ne utječu na kolesterol, a sadrže i vlakna - meso ne. Imaju natrija, oko 16 posto više od preporučene dnevne vrijednosti.



Unatoč popularnosti biljnih hamburgera, pljeskavice od govedine još su uvijek popularniji izbor restorana. Amerikanci su tijekom 12 mjeseci kupili 6,4 milijarde hamburgera s govedinom, a 228 milijuna biljnih hamburgera.



Znanstvenici kažu ukoliko žudite za burgerom, a želite opciju koja je zdravija za vas i okoliš odaberite burger na biljnoj bazi.

Pogledajte video u kojem novinarke Večernjeg lista isprobavaju mesne i biljne burgere!