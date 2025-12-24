Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
isprobajte!

Želite savršeno hrskav pečeni krumpir? Vrhunska kuharica je otkrila koja masnoća čini razliku

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
24.12.2025.
u 15:30

Savršeno pečeni krumpir podiže svaki obrok na višu razinu

Hrskavi krumpir za mnoge je nezaobilazan dodatak uz ručak ili svečanu večeru: zlatne, hrskave korice i mekana unutrašnjost često su jednako važni kao i glavno jelo. Bilo da se poslužuje uz meso, ribu ili kao samostalni prilog, savršeno pečeni krumpir podiže svaki obrok na višu razinu i često prvi nestane s tanjura. Ako se mučite s postizanjem savršenog hrskavog krumpira, kuharica Angela Hartnett s Michelinovom zvjezdicom nedavno je podijelila svoj omiljeni recept. Da bi stvorila savršenu hrskavost i pahuljastu unutrašnjost, Hartnett koristi jednu posebnu vrstu masnoće.

Vrhunska kuharica koristi vrstu engleskog krumpira Maris Piper, za koji je objasnila da je dobar za izradu pomfrita i za pečenje. Mnogi kuhari, uključujući Hartnett, preporučuju kuhanje krumpira u hladnoj vodi, tako da ga pustite da lagano kuha između šest i osam minuta, piše Daily Express. Krumpir će biti malo nedovoljno kuhan u sredini, no ne brinite. Vodu možete začiniti i s malo soli. Nakon što krumpir malo omekša, ocijedite vodu i stavite ga u tavu na vatru na otprilike jednu do dvije minute. Hartnett je objasnila da će to pomoći ukloniti višak vode.

Što se tiče masnoće, vrhunska kuharica ima samo jedan izbor, a to je pačja mast. Ona mora biti prethodno zagrijana u posudi za pečenje na 180 ℃. Kada su svi krumpiri u posudi, tada je Hartnett lagano protresla posudu da bi se krumpiri obložili svom masnoćom. Krumpir zatim treba vratiti u pećnicu i peći na 200 ℃.

@dishpodcast The ultimate roast spuds for Christmas! 🥔🎄 And taken to the next level with @nickgrimshaw's sprinkle of rosemary salt to finish. 😉 🍽️ Find the full recipe at waitrose.com/dishrecipes @waitrose #NickGrimshaw #AngelaHartnett #DishPodcast #KeiraKnightley #RoastPotatoes #ChristmasFood ♬ original sound - Dish

Hartnett je za dva kilograma krumpira koristila 120 mililitara pačje masti. Video je pregledan preko 275 tisuća puta. "Jedva čekam da ovo napravim", napisala je jedna korisnica. "Izgleda preukusno i jako fino", primijetila je druga. "Baš sam se spremao 'proguglati' kako to napraviti za božićni ručak", napisao je korisnik.

Ključne riječi
kuharica masnoća mast kuhanje krumpir

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!