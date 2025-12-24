Želite savršeno hrskav pečeni krumpir? Vrhunska kuharica je otkrila koja masnoća čini razliku

Hrskavi krumpir za mnoge je nezaobilazan dodatak uz ručak ili svečanu večeru: zlatne, hrskave korice i mekana unutrašnjost često su jednako važni kao i glavno jelo. Bilo da se poslužuje uz meso, ribu ili kao samostalni prilog, savršeno pečeni krumpir podiže svaki obrok na višu razinu i često prvi nestane s tanjura. Ako se mučite s postizanjem savršenog hrskavog krumpira, kuharica Angela Hartnett s Michelinovom zvjezdicom nedavno je podijelila svoj omiljeni recept. Da bi stvorila savršenu hrskavost i pahuljastu unutrašnjost, Hartnett koristi jednu posebnu vrstu masnoće.

Vrhunska kuharica koristi vrstu engleskog krumpira Maris Piper, za koji je objasnila da je dobar za izradu pomfrita i za pečenje. Mnogi kuhari, uključujući Hartnett, preporučuju kuhanje krumpira u hladnoj vodi, tako da ga pustite da lagano kuha između šest i osam minuta, piše Daily Express. Krumpir će biti malo nedovoljno kuhan u sredini, no ne brinite. Vodu možete začiniti i s malo soli. Nakon što krumpir malo omekša, ocijedite vodu i stavite ga u tavu na vatru na otprilike jednu do dvije minute. Hartnett je objasnila da će to pomoći ukloniti višak vode.

Što se tiče masnoće, vrhunska kuharica ima samo jedan izbor, a to je pačja mast. Ona mora biti prethodno zagrijana u posudi za pečenje na 180 ℃. Kada su svi krumpiri u posudi, tada je Hartnett lagano protresla posudu da bi se krumpiri obložili svom masnoćom. Krumpir zatim treba vratiti u pećnicu i peći na 200 ℃.

Hartnett je za dva kilograma krumpira koristila 120 mililitara pačje masti. Video je pregledan preko 275 tisuća puta. "Jedva čekam da ovo napravim", napisala je jedna korisnica. "Izgleda preukusno i jako fino", primijetila je druga. "Baš sam se spremao 'proguglati' kako to napraviti za božićni ručak", napisao je korisnik.