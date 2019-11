Roditelje razbjesnila odluka jaslica da djeci poslužuju samo vegansku hranu!

Jigsaw jaslice u Chesteru, Engleska trenutno imaju svu pažnju medija Velike Britanije nakon što su svoj menu za djecu promijenili u veganski - maknuvši meso, jaja, ribu i mliječne proizvode, koji treba stupiti na snagu u siječnju iduće godine, prenosi LADBible.

Roditelji su ljuti jer je uprava jaslica donijela ovakvu odluku, te smatraju da nameću svoj način života i samim time diskriminiraju mesoždere.

Foto: LADBible

Anonimna majka trogodišnje djevojčice koja pohađa Jigsaw jaslice rekla je kako nije sretna s odlukom da njezino dijete ne jede meso. "Napraviti tako nešto bez da nas informiraju stvarno nije uredu. Ne mogu donositi odluke na svoju ruku."

"Ako moja kći želi biti veganka kada bude starija, uredu, ali o tome ću ja razgovarati s njom. Nema sira koji moja kći jako voli, kao ni mesa i ribe. Drastična je to promjena i nisam sretna s tim."

Foto: LADBible

Podržali su ju i drugi roditelji: "Nametati djeci ovakve odluke prije nego ih mogu sami donijeti je zaista pogrešno. Diskriminiraju njihov način prehrane i brane im da jedu meso. Jednostavno, nije na njima da to odlučuju."

"Vjerujem da kuham zdrave obroke za svoju djecu koja ipak uključuju meso i povrće."

"Moj sin ima dobar apetit i mislim da će dolaziti kući gladan. Biti vegetarijanac je jedno, ali biti vegan je zaista ekstremno."



Ipak, nisu svi protiv ovog poteza osoblja pa su se oglasili na Facebooku: "Biti protiv ovog je jednako kao da si protiv edukacije vlastitog djeteta o uništavanju planeta."



"Veganski ili ne, menu je i više nego zdrav i oduševljena sam da moje dijete ima takvu prehranu."



"Kod kuće mi je jako teško hraniti ga zdravo, tako da mi je super odluka da barem u jaslicama pojede nešto takvo."



"Ako Jigsaw izgubi korisnike do ove promjene sigurno će dobiti odmah nove jer ima roditelja koji podržavaju ovu odluku jednako kao i onih koji su protiv."



Jigsaw osoblje vodi brigu o 260 djece u dobi do 4 godine, a vlasnica Claire Taylor obranila se rekavši da su na umu imali samo budućnost djece i planeta.

Foto: LADBible

"Hrana koju će jesti djeca nema samo utjecaj na njihovo zdravlje, već i na zaštitu planeta. Promjena nije uopće toliko dramatična koliko zvuči. Trenutni meni je 40% veganski, a posuđe koje koristimo također."



"Veganski meni biti će sličan okusom, teksturom i izgledom uobičajenom 'mesnom' tako da im promjena ne bude nagla i drastična."