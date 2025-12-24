Odvodi neće imati neugodan miris niti će se začepiti ako u sudoper ulijete jednu stvar koju sigurno već imate u kuhinji

Čišćenje odvoda često stavljamo na dno popisa kućanskih obaveza, no upravo oni mogu vrlo brzo postati jedno od najprljavijih mjesta u domu. Svakodnevno se u cijevima nakupljaju ostaci hrane, sapuna i masnoće, stvarajući ljepljiv sloj koji pogoduje razvoju bakterija, plijesni, pa čak i pojavi muha. Rezultat? Neugodni mirisi u kuhinji ili kupaonici i sve sporije otjecanje vode. Masnoća je jedan od glavnih krivaca za začepljenja odvoda jer se lijepi za unutarnje stijenke cijevi. S vremenom se na nju hvataju druge nečistoće, što može dovesti do potpunog začepljenja i potrebe za intervencijom vodoinstalatera – često neugodne i skupe.

Iako se na društvenim mrežama često savjetuje korištenje bijelog octa i sode bikarbone, stručnjaci upozoravaju da ta kombinacija sama po sebi nije dovoljno snažna za razgradnju masnoće. No dobra vijest je da vam za učinkovito čišćenje odvoda nisu potrebna skupa ni agresivna kemijska sredstva.

Stručnjaci iz tvrtke Get Home Things otkrili su jednostavan i učinkovit trik koji uključuje proizvod koji većina nas već ima u kuhinji – tekućinu za pranje posuđa. Kako piše Mirror, upravo je sredstvo za suđe idealno za ovaj zadatak jer je posebno dizajnirano za razgradnju ulja i masnoća.

“Ako imate začepljen odvod sudopera, nemojte odmah posezati za jakim kemijskim sredstvima. Prvo isprobajte kombinaciju s tekućinom za pranje posuđa”, savjetuju stručnjaci. Preporučuju da se soda bikarbona i ocat koriste kao pomoćno sredstvo, dok glavni posao obavlja upravo deterdžent.

Iako ocat i soda bikarbona stvaraju snažnu pjenušavu reakciju koja može ukloniti dio prljavštine, oni ne otapaju masnoću dovoljno učinkovito. Tekućina za pranje posuđa, s druge strane, razgrađuje masne naslage i čisti cijevi iznutra, pomažući u sprječavanju budućih začepljenja.

Kako očistiti odvod sudopera uz pomoć prirodnih i dostupnih sastojaka:

U odvod ulijte oko 100 g sode bikarbone kako biste prekrili unutrašnjost cijevi.

Dodajte 120 ml bijelog octa. Smjesa će zapjeniti i pomoći u odvajanju dijela nečistoća. Pričekajte jednu do dvije minute.

Zatim ulijte oko 250 ml tekućine za pranje posuđa i ostavite da djeluje najmanje 15 minuta kako bi sapun razgradio masne naslage.

Na kraju, ulijte puno kuhalo za vodu kipuće vode u odvod. Vruća voda će isprati otopljenu masnoću i ostatke, ostavljajući odvod čistim i bez neugodnih mirisa.

Ova jednostavna metoda ne samo da učinkovito čisti odvod, već vam može uštedjeti novac i vrijeme – bez potrebe za agresivnim kemikalijama ili pozivanjem stručnjaka.