Obiteljska drama zbog imena: 'Planiram uzeti ime koje sestra želi dati svom djetetu jer i meni posebno'

Odabir imena za dijete jedan je od prvih velikih i emotivnih zadataka s kojima se budući roditelji susreću. Ime nije samo riječ: ono često nosi osobno značenje, obiteljsku tradiciju, uspomene ili simboliku koju roditelji žele prenijeti na svoje dijete. Upravo zato proces biranja imena može biti jednako uzbudljiv koliko i stresan, osobito kada se želje, ukusi i emocije u obitelji ne poklope.

Buduća majka u objavi na Redditu je objasnila da je trenutačno trudna i da očekuje svoje prvo dijete te je saznala da se radi o dječaku. Njezina sestra je također trudna, ali će dobiti djevojčicu. Sestre su neočekivano izgubile oca prije 14 godina, a dok su razgovarale o imenima za bebe, autorica objave i njezin zaručnik odlučili su da bi bilo lijepo nazvati sina po ženinom pokojnom ocu. Budući da će njezin sin biti prvi dječak rođen u obitelji od očeve smrti, čini se prikladnim dati mu to ime. "Moja sestra i ja oduvijek smo bile jako bliske i dijelimo mnogo toga. Čak su nam i termini poroda u razmaku od tjedan dana. Njezina je trudnoća bila planirana, a moja nije, ali moj zaručnik i ja smo i dalje jako uzbuđeni što ćemo dobiti dječaka", napisala je žena.

Međutim, njezina mlađa sestra, koja već nekoliko godina pokušava zatrudnjeti, već joj je rekla da ako ikada dobije dječaka, nazvat će ga po pokojnom ocu. No, ona sada očekuje djevojčicu pa ovaj put neće koristiti ime, piše Mirror. "Pitala sam bi li bila uzrujana ako bih sinu dala tatino ime, s obzirom na to da ona čeka djevojčicu. Dobro je razmislila i rekla mi da imam njezin blagoslov, ali da bi joj ipak bilo pomalo žao ako to učinim", objasnila je buduća mama

Rekla je svojoj sestri da i dalje može koristiti to ime ako u budućnosti dobije sina, no sestra joj je odgovorila da, budući da već toliko toga dijele, ne želi da njihovi sinovi dijele i isto ime. Nakon što je razmislila o situaciji, žena je odlučila nazvati sina po ocu, iako zna da će to uznemiriti njezinu sestru.

"Razmišljali smo o tome da iskoristimo srednje ime mog oca, ali smo osjećali da, budući da je on prvi dječak, ima smisla da dobije to ime, a i termin poroda je u istom mjesecu kao i tatin rođendan. Moj problem je: kako sada reći sestri da ću koristiti to ime? Znam da nijedno vrijeme neće biti 'idealno', ali želim biti obzirna prema njezinim osjećajima. Svaki savjet je dobrodošao", napisala je u objavi. Komentatori na objavi rekli su joj da se ne brine zbog korištenja imena, jer joj je sestra već dala blagoslov, iako je rekla da će je to rastužiti.

"Već si joj rekla da ga želiš koristiti, a ona je rekla da imaš njezin blagoslov, iako će biti tužna. Samo naprijed, tvoja sestra možda nikada neće imati sina", napisala je jedna osoba. "Svi tvoji razlozi imaju smisla, dala ti je svoj blagoslov i dar iskrenosti da će je to povrijediti, što je savršeno razumljivo. Nitko nije loš u ovoj priči. Budi nježna i ljubazna kada joj to kažeš", dodala je druga. "Nije to neko nasumično ime, već je to ime vašeg oca. Mislim da nije problem ako ga obje koristite, pogotovo ako bi ga ona koristila samo kao srednje ime. Osim toga, ona sada ne očekuje dječaka i možda ga nikad neće ni imati"; zaključila je treća.