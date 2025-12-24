Naši Portali
Evo kako prirodno stvoriti 'božićni miris' u domu: Potrebne su vam samo dvije stvari

Dora Škrlec
24.12.2025.
14:30

Iako su božićni ukrasi sjajan način da svoju kuću ili stan učinite ugodnim, nema ništa bolje od ulaska u dom koji jednostavno predivno miriše

Božićni mirisi imaju posebnu moć da nas vrate u blagdansko raspoloženje i stvore toplu, svečanu atmosferu u domu. Od mirisa cimeta i klinčića do naranči i borovih iglica, ove arome odmah prizivaju osjećaj udobnosti, radosti i zajedništva, čineći prostor idealnim za druženja i proslave tijekom najljepšeg razdoblja godine. Stručnjakinja za čišćenje podijelila je kako možete prirodno učiniti da vaš dom "miriše na Božić" uz jedan jednostavni trik.

Iako su božićni ukrasi sjajan način da svoju kuću ili stan učinite ugodnim i gostoljubivim ove blagdanske sezone, nema ništa bolje od ulaska u dom koji jednostavno predivno miriše. Međutim, iako svijeće i difuzori mogu lako stvoriti ugodnu aromu u domu, mnogi bi ih mogli smatrati previše sintetičkim ili problematičnim, posebno ako se borite s bolestima poput astme. Međutim, Lynsey Crombie, koja sebe naziva "Kraljicom čistoće", otkrila je svoj jednostavan trik kako možete učiniti da vaš dom miriše jednako blagdanski kao što i izgleda, bez pribjegavanja umjetnim mirisima, piše Mirror.

Crombie na društvenim mrežama, često dijeli svoje savjete za čišćenje sa stotinama tisuća pratitelja. U jednom od videa, Crombie je složila češere na tanjur, a zatim je na njih stavila eterična ulja. Češere je onda prebacila u ukrasnu zdjelu, stavila je tanjur na vrh i lagano je protresla zdjelu da bi se ulja bolje rasporedila. Nakon toga je zdjelu stavila na stolić, stvarajući savršenu, ugodno mirisnu božićnu dekoraciju za dom.

"Dajte svom domu svjež, blagdanski miris dodavanjem nekoliko kapi eteričnih ulja na češere i raspoređivanjem po prostoru kao male dekorativne komade. To je tako jednostavan način da svaki kutak vašeg doma zablista toplinom i božićnim ugođajem", napisala je u opisu videa. Za blagdanski miris u vašem domu, Crombie je predložila korištenje eteričnih ulja s mirisima cimeta, naranče, klinčića, bora, cedrovine, tamjana i paprene metvice.
