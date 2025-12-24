Naši Portali
JEDNOSTAVNA I LIJEPA

Nemate sreće s božićnom zvijezdom? Ovih blagdana počastite se zamijom, ona uspijeva svima

Slavica Trgovac Martan
24.12.2025.
u 13:30

Za razliku od ćudljivih zvijezda, kod nje nema drame s osjetljivim listovima, ne traži svakodnevno provjeravanje zemlje i zbog nje nećete paničariti čim vam zrak u kući postane suh zbog grijanja

Ako vam je božićna zvijezda svake godine, unatoč najboljoj volji, u siječnju, uvenula i beživotna te predstavlja tek tužnu uspomenu na blagdane, možda je vrijeme da se počastite biljkom koja ne traži stalnu pažnju. Primjerice, zamijom. Za razliku od ćudljivih zvijezda, kod nje nema drame s osjetljivim listovima, ne traži svakodnevno provjeravanje zemlje i zbog nje nećete paničariti čim vam zrak u kući postane suh zbog grijanja. Štoviše, zamija je idealan blagdanski poklon: izgleda elegantno, uklapa se u svaki interijer i ne nosi sa sobom obvezu spašavanja iz tjedna u tjedan.

Zamija odnosno latinski zamioculcas zamiifolia često se naziva biljkom za početnike, ali to ne znači da je dosadna. Njezini sjajni, tamnozeleni listovi djeluju kao da su lakirani, a zbog svog uspravnog rasta daje prostoru uredan, pomalo skandinavski štih. Ono što je najvažnije vezano uz ovu biljku jest to da je je otporna jer vodu pohranjuje u zadebljalim podzemnim gomoljima odnosno rizomima. Upravo zato bolje podnosi zaborav nego previše brige.

Kako je održavati? U blagdanskoj gužvi zapamtite samo tri pravila. Prvo, zalijevajte štedljivo: tek kad se supstrat dobro prosuši. Zimi je to često svakih dva do tri tjedna, ponekad i rjeđe, ovisno o grijanju i veličini tegle. Drugo, smjestite je na svijetlo mjesto s indirektnim svjetlom, ali bez prženja na podnevnom suncu. Podnijet će i polusjenu, samo će rasti sporije. Treće, ne pretjerujte s njegom: povremeno prebrišite listove vlažnom krpom da sjaje i da biljka lakše diše, a prihranu ostavite za proljeće i ljeto. I tada budite štedljivi i ne prihranjujte je češće od  jednom mjesečno.

Koliko dugo može živjeti? Uz minimalnu, ali pravilnu brigu, zamija može trajati desetljećima i s godinama postati prava kućna zelena skulptura. Ne raste brzo, ali je uporna, a kad joj je dobro, iz gomolja izbaci novi izdanak iz kojeg u nekoliko tjedana izraste cijela nova stabljika s listovima

Zanimljivo je da je zamija poznata po tome da podnosi suši zrak i neredovito zalijevanje bolje nego većina sobnih biljaka pa je mnogi vole u stanovima s centralnim grijanjem i u uredima. I ono što je jako važno znati, posebno ako je darujete: zamija je otrovna ako se proguta, pa je držite dalje od malih znatiželjnih ruku i kućnih ljubimaca.

Ključne riječi
božićna zvijezda biljke cvijeće zamija

