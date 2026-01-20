Seksologinja otkriva: Ovo su četiri najčešće zablude o penisima

S velikom količinom dezinformacija na internetu može biti teško znati što je činjenica, a što mit o našem tijelu. A, kada je u pitanju muška anatomija, posebice penis, postoji mnogo zabluda koje su toliko česte da ih smatramo istinom. Pa, dr. Danae Maragouthakis, iz Yoxlyja, startupa za seksualno zdravlje sa sjedištem u Oxfordu, pristala je pomoći Metrou da razbije neke mitove o penisu.

Mit 1 - Penis je mišić: Pogrešno. Danae kaže: 'Neki ljudi vjeruju da je penis mišić koji se može vježbati kako bi se povećala veličina ili poboljšala seksualna izvedba. Penis nije mišić. Izgleda kao mišić jer postaje tvrd kada se napuni krvlju kada dobije erekciju, ali zapravo se pretežno sastoji od spužvastog tkiva i krvnih žila'.

'Kada netko slomi penis, pucaju krvne žile koje prolaze kroz penis i kidaju meko tkivo. Nevjerojatno je bolno i stvarno opasno, potrebna je hitna medicinska pomoć. Odmah potražite liječničku pomoć jer ako ugrozite dotok krvi u ta tkiva, ona mogu umrijeti', dodaje.

Mit 2 - Duljina penisa je u korelaciji s veličinom ruke: Svi smo to čuli. Ljudi u šali provjeravaju ima li njihov partner velike ruke ili stopala jer 'znate što to znači', ali to je zapravo laž. Danae kaže: 'Ne postoji pouzdan način da se veličina nečije ruke ili stopala poveže s veličinom penisa - nema znanstvenih dokaza koji bi to dokazali. Nisam potpuno sigurna odakle je došao mit, mislim da je vjerojatno rezultat promatranja, gdje su ga ljudi primijetili i podijelili jedni s drugima'.

Mit 3 - Svi obrezani penisi manje su osjetljivi: Sada, za one od nas koji nemamo penis, nije baš da možemo biti relevantni za ovu temu, ali možemo vam reći što kaže znanost. Danae objašnjava: 'Literatura o ovome je raznolika i svaka će osoba imati drugačije iskustvo. Postoje neke studije koje kažu da postoje muškarci koji imaju smanjen osjet. No, provedena su i druga istraživanja u kojima muškarci nisu prijavili smanjeni osjet ili funkcionalnost. Nije moje da nekome s penisom govorim kako se osjeća, ali znanstvena literatura pokazuje da nemaju svi koji se podvrgnu obrezivanju smanjene osjete'.

Mit 4 - Vježbe produljivanja mogu učiniti vaš penis dužim: Vježbe za produljenje penisa, kolokvijalno poznate odnose se na istezanje penisa bilo rukama ili spravama s utezima. 'Neke od ovih stvari koje rade, gdje uzmu mlohavi penis i zgrabe glavić i povlače ga u različitim smjerovima, mogu stvoriti mikro poderotine i dodatno oštetiti penis', kaže Danae.

'Ljudi misle da će se ta oštećenja ispuniti novim tkivom i učiniti njihov penis većim, ali to jednostavno nije istina. Tako agresivno rukovanje može uzrokovati ozljede i neće ga povećati, ne postoji ništa znanstveno što bi to potvrdilo', dodaje.