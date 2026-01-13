Stručnjaci upozorili na sve češću seksualnu praksu među mladima: 'Može biti opasna po život'

Seksualna davljenja, poznata i kao erotska asfiksija ili breath play, često se pojavljuju u pornografiji, ali i u stvarnim seksualnim odnosima, posebice među mladima. Iako mnogi ovu praksu doživljavaju kao 'normalnu', stručnjaci upozoravaju na njezine ozbiljne zdravstvene rizike, piše UNILAD.

Prema WebMD-u, seksualna asfiksija uključuje namjerno ograničavanje disanja odnosno davljenje druge osobe ili sebe radi postizanja seksualnog uzbuđenja. Istraživanja pokazuju da je 61,3 posto ljudi vidjelo seksualno davljenje u pornografiji, a to iskustvo prenosi se i u stvarni život. U članku objavljenom ovaj tjedan u The Guardianu, seksualna psihologinja Jane Meyrick s britanskog Sveučilišta Zapadne Engleske upozorila je kako ne postoji siguran način za izvođenje ove prakse. Istaknula je da čak ni minimalno ograničavanje dotoka kisika ili krvi u mozak radi zabave nije bezopasno, jer može trajno naštetiti zdravlju.

Meyrick je navela da je na jednoj konferenciji o seksualnom zdravlju predstavljena znanstvena analiza štetnosti seksualnog davljenja, nakon čega su se mnogi stručnjaci u publici osjećali nelagodno, budući da se o tome dotad govorilo kroz prizmu seksualne slobode i 'sex-pozitivnosti'.

Prema istraživanju Instituta za suzbijanje davljenja, osnovanog uz pomoć britanskog Ministarstva unutarnjih poslova 2022., više od trećine mladih u dobi od 16 do 34 godine izjavilo je da su iskusili seksualno davljenje, dok je među starijima taj broj značajno manji – 16 posto u dobi od 35 do 54 godine, a samo 3 posto kod osoba starijih od 55. Meyrick ističe kako su podaci iz Australije i SAD-a još alarmantniji, a problem je i u tome što mlađe generacije tu praksu ne doživljavaju kao opasnu, dok stariji o tome uglavnom ništa ne znaju.

Moguće posljedice uključuju manje zdravstvene probleme kao što su pucanje kapilara na licu, promuklost, problemi s gutanjem, zatim ozbiljnije posljedice poput depresije, posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a), problema s pamćenjem, a u težim slučajevima i moždanog udara ili smrti. Posebno je rizično pritiskanje karotidnih arterija na vratu, koje dovode krv do mozga. Ako osoba izgubi svijest, ne može disati ili govoriti, nužno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Drugim riječima, stručnjaci upozoravaju da seksualno davljenje, iako se sve više prikazuje kao 'uzbudljiv dodatak', nije bezopasna praksa i treba mu pristupati s velikim oprezom – ako uopće.