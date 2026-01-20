Tajni sastojak za pohanje sigurno već imate u hladnjaku: Dodajte malo ovog pića i dobit ćete najhrskaviju koricu

Miris pohanog mesa mnoge odmah vraća u djetinjstvo i podsjeća na obiteljska okupljanja, nedjeljne ručkove i domaću kuhinju u kojoj se i najjednostavnija jela pretvaraju u prave delicije. Ipak, koliko god pohanje bilo klasično, razlika između “dobrog” i “savršenog” često se krije u sitnim trikovima koje koriste iskusni kuhari.

Jedan od njih prilično je neočekivan – pivo. Upravo ovaj sastojak može potpuno promijeniti teksturu pohanog jela. Alkohol iz piva smanjuje upijanje ulja tijekom prženja, pa hrana ostaje lakša i manje masna. Istodobno, mjehurići ugljikova dioksida pomažu stvoriti laganu, prozračnu i izrazito hrskavu koricu. Smjesa s dodatkom piva posebno se preporučuje za ribu i povrće jer se masa bolje veže za namirnice i ne odvaja se tijekom prženja. Rezultat je ravnomjerno pohano jelo s ujednačenom, zlatnom koricom i sočnom unutrašnjosti.

Da bi pivska smjesa ispunila svoj puni potencijal, važno je slijediti nekoliko jednostavnih pravila. Prije svega, pivo mora biti vrlo hladno. Što je pivo hladnije, to će mjehurići CO2 biti stabilniji i sporije će izlaziti, što rezultira lakšom i prozračnijom koricom. Smjesu pripremite neposredno prije upotrebe jer stajanjem gubi karbonizaciju i time svoj ključni adut.

Konzistencija je također presudna; smjesa bi trebala biti tek nešto gušća od smjese za palačinke, dovoljno rijetka da stvori tanak sloj, ali i dovoljno gusta da se zadrži na namirnici. Ako je pregusta, dodajte još malo piva, a ako je prerijetka, malo brašna. Prije prženja dobro zagrijte ulje i nemojte pretrpavati tavu kako se temperatura ne bi naglo snizila, što bi rezultiralo masnom umjesto hrskave korice.

Najbolja smjesa za pohanje

Sastojci:

3 jaja

5 žlica brašna

1 žlica krušnih mrvica

malo soli

150 ml piva

Priprema: Jaja dobro umutite, zatim dodajte brašno, krušne mrvice, sol i pivo. Sve sastojke temeljito promiješajte dok ne dobijete glatku, blago tekuću smjesu. Meso ili povrće umočite u pripremljenu masu i pohajte na uobičajeni način, u dobro zagrijanom ulju. Rezultat je pohano jelo s izuzetno hrskavom koricom, manje masno i s bogatijim, punijim okusom – mali trik koji čini veliku razliku.

