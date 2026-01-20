Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TAJNA ISKUSNIH KUHARA

Tajni sastojak za pohanje sigurno već imate u hladnjaku: Dodajte malo ovog pića i dobit ćete najhrskaviju koricu

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
20.01.2026.
u 12:30

Svi tragamo za onim savršenim, zadovoljavajućim hrskanjem pohane korice koja skriva sočnu i nježnu unutrašnjost. Dok se mnogi oslanjaju na isprobane metode s brašnom, jajima i mrvicama, profesionalni kuhari i iskusni znalci znaju da se ključ za postizanje kulinarskog savršenstva krije u jednom neočekivanom, ali široko dostupnom piću.

Miris pohanog mesa mnoge odmah vraća u djetinjstvo i podsjeća na obiteljska okupljanja, nedjeljne ručkove i domaću kuhinju u kojoj se i najjednostavnija jela pretvaraju u prave delicije. Ipak, koliko god pohanje bilo klasično, razlika između “dobrog” i “savršenog” često se krije u sitnim trikovima koje koriste iskusni kuhari.

Jedan od njih prilično je neočekivan – pivo. Upravo ovaj sastojak može potpuno promijeniti teksturu pohanog jela. Alkohol iz piva smanjuje upijanje ulja tijekom prženja, pa hrana ostaje lakša i manje masna. Istodobno, mjehurići ugljikova dioksida pomažu stvoriti laganu, prozračnu i izrazito hrskavu koricu. Smjesa s dodatkom piva posebno se preporučuje za ribu i povrće jer se masa bolje veže za namirnice i ne odvaja se tijekom prženja. Rezultat je ravnomjerno pohano jelo s ujednačenom, zlatnom koricom i sočnom unutrašnjosti.

Da bi pivska smjesa ispunila svoj puni potencijal, važno je slijediti nekoliko jednostavnih pravila. Prije svega, pivo mora biti vrlo hladno. Što je pivo hladnije, to će mjehurići CO2 biti stabilniji i sporije će izlaziti, što rezultira lakšom i prozračnijom koricom. Smjesu pripremite neposredno prije upotrebe jer stajanjem gubi karbonizaciju i time svoj ključni adut. 

Konzistencija je također presudna; smjesa bi trebala biti tek nešto gušća od smjese za palačinke, dovoljno rijetka da stvori tanak sloj, ali i dovoljno gusta da se zadrži na namirnici. Ako je pregusta, dodajte još malo piva, a ako je prerijetka, malo brašna. Prije prženja dobro zagrijte ulje i nemojte pretrpavati tavu kako se temperatura ne bi naglo snizila, što bi rezultiralo masnom umjesto hrskave korice. 

Najbolja smjesa za pohanje

Sastojci:

  • 3 jaja
  • 5 žlica brašna
  • 1 žlica krušnih mrvica
  • malo soli
  • 150 ml piva

Priprema: Jaja dobro umutite, zatim dodajte brašno, krušne mrvice, sol i pivo. Sve sastojke temeljito promiješajte dok ne dobijete glatku, blago tekuću smjesu. Meso ili povrće umočite u pripremljenu masu i pohajte na uobičajeni način, u dobro zagrijanom ulju. Rezultat je pohano jelo s izuzetno hrskavom koricom, manje masno i s bogatijim, punijim okusom – mali trik koji čini veliku razliku.

Zagrebački mesar upozorio: 'Evo kako prepoznati je li piletina koju kupujete stara'

Zagrebački mesar upozorio: 'Evo kako prepoznati je li piletina koju kupujete stara'
Ključne riječi
trik pivo meso kuhanje pohano meso

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!