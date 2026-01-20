Spadate li u ovu skupinu? Evo koje su osobe sklonije prijelomima od drugih

Dok su neki ljudi tijekom života više puta lomili kosti i dobro poznaju gips i štake, drugi nikada nisu doživjeli nijedan prijelom. Iako se to često pripisuje sreći ili nespretnosti, istraživanja sugeriraju da sklonost prijelomima može imati i dublje, biološke i životne uzroke. Liječnici su otkrili koje su skupine ljudi najsklonije lomljenju kostiju, reagirajući na neobičnu teoriju koja se proširila internetom.

Neki ljudi na internetu počeli su vjerovati da iza neslomljenih kostiju stoji skriveno "božansko" značenje, što znači da ti ljudi imaju duhovnu zaštitu ili dobru karmu. Oni koji su pak pretrpjeli prijelome, prema viralnoj teoriji, imali su suprotno, a cijela teorija počiva na ideji da viša sila odlučuje tko će, a tko neće nositi gips u svom životu. Videozapisi na TikToku tvrde da hitne službe postaju suosjećajnije ako prijavite prijelom i otkrijete da u prošlosti niste imali nijedan ili da neki ljudi već podnose dovoljno emocionalne boli i stoga neće slomiti kost u život. No, ima li u tome svemu istine?

Trenutačno ne postoje znanstveni dokazi koji bi potkrijepili teoriju, a studije su zapravo čak ukazivale na suprotno. Rad iz 2015. pokazao je da oni koji doživljavaju teškoće ili probleme s mentalnim zdravljem zapravo mogu imati lošije zdravlje kostiju jer su djeca s prijelomima kostiju obično u siromašnijim kućanstvima. Prijelomi kostiju najvjerojatnije su uzrokovani padovima, tupim traumama ili prometnim nesrećama, a obično se nalaze kod djece koja su doživjela zlostavljanje, piše LADbible.

Također je utvrđeno da su osobe s velikim depresivnim poremećajem (MDD) izloženije riziku od osteoporoze, zdravstvenog stanja koje slabi kosti i stoga povećava vjerojatnost prijeloma, prema studiji iz 2021. godine. Dr.sc. Mark Kopvacs istaknuo je za Wellness Pulse da je gustoća koštane mase (BMD) najvažniji čimbenik kada je u pitanju zdravlje kostiju. Ona doseže vrhunac u kasnim dvadesetima prije nego što opadne, dok osobe s depresijom često pate od loše prehrane i neaktivnog načina života, što može doprinijeti pogoršanju BMD-a.

Starije odrasle osobe i žene u postmenopauzi također su u visokom riziku. Loše navike poput alkoholizma, pušenja cigareta i tjelesne neaktivnosti mogu negativno utjecati na koštani sustav. Osobe s visokom BMD-om i dalje mogu patiti od prijeloma kostiju, a niža gustoća jednostavno povećava vjerojatnost prijeloma. Liječnici su u prošlosti objasnili da genetika, dob i način života mogu igrati ulogu.

"Čvrstoća kostiju uvelike se nasljeđuje. To uključuje gustoću vaših kostiju, koliko dobro vaše tijelo obrađuje kalcij, pa čak i kako je vaš kostur građen. Neki od nas su prirodno skloniji tanjim kostima, a one mogu lakše puknuti pod pritiskom", objasnio je dr. Suhail Hussain. Dr. Claire Merrifield govorila je o tome kako je dob također faktor, posebno kod žena. "Kako žene prolaze kroz menopauzu i gube zaštitni učinak estrogena, tako kosti postaju krhkije i mogu se slomiti od puno manje sile, poput pada s male visine", objasnila je.

Oba zdravstvena stručnjaka govorila su o važnosti konzumiranja dovoljno kalcija i uzimanja vitamina D zimi kada je u pitanju naša prehrana, kao i važnost vježbanja s jačim intenzitetom. To može biti trening snage, trčanje ili ples. "Način života igra veliku ulogu u tome hoćete li jednog dana pretrpjeti prijelom. Zapravo, vjerojatno postoji više toga što možete učiniti da biste se zaštitili od ovog fenomena nego što mislite", rekao je dr. Hussain. U osnovi, vaše neslomljene kosti mogle bi biti posljedica vašeg dobrog zdravlja, genetike ili načina života. Ili biste jednostavno mogli imati puno sreće.