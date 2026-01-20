Svi su poludjeli za ovim sirom, a nutricionisti tvrde: Bolji je od grčkog jogurta i topi kilograme kao od šale!

Što je bijelo, grudasto, puno kalcija i neočekivano se našlo u središtu pozornosti? Riječ je o svježem siru, poznatom i kao "cottage cheese". Nekada ismijavan kao blaga osnovna namirnica za one na dijeti, posljednjih nekoliko godina doživio je nevjerojatan preporod zahvaljujući kuharima s TikToka koji su otkrili da se s njim može učiniti puno više. Zrnati sir može se miksati, peći, pa čak i pržiti u jelima koja izgledaju iznimno primamljivo. Unatoč svojoj zvjezdanoj reputaciji u 2026. godini, svježi sir ima skromne početke koji sežu sve do Mezopotamije, regije koja obuhvaća današnji Irak, oko 3000. godine prije Krista.

Proces proizvodnje ovog sira vrlo je jednostavan. Dobiva se dodavanjem kiseline, poput octa ili limunova soka, u mlijeko, što uzrokuje odvajanje mliječnih proteina (skute) od tekućine (sirutke). Skuta se zatim ispire, cijedi te miješa s vrhnjem i solju, što svježem siru daje blag, ali pomalo kiselkast okus i kremastu teksturu. Prvi put je nazvan "cottage cheese" u Americi 1831. godine, što je odražavalo činjenicu da se proizvodio u seoskim kućicama (eng. cottage) od mlijeka preostalog nakon izrade maslaca. Od tada se smatra skromnom i zdravom namirnicom, pogotovo jer porcija od 100 grama, što je otprilike tri jušne žlice, sadrži samo 103 kalorije.

"Svježi sir je nutritivno bogata namirnica koja osigurava visokokvalitetne proteine, kalcij za zdravlje kostiju, jod za funkciju štitnjače i vitamine B skupine za energiju", objašnjava za Daily Mail Nichola Ludlam-Raine, registrirana dijetetičarka. "Relativno je niskokaloričan s obzirom na količinu proteina koju pruža. Nutritivna vrijednost lagano varira ovisno o proizvođaču, ali u prosjeku ćete dobiti oko 11 do 13 grama proteina na 100 grama proizvoda. To znači da tipična porcija od 200 grama osigurava otprilike 22 do 26 grama proteina, što ga čini usporedivim s mnogim proteinskim jogurtima."

Popularnost ove namirnice vrtoglavo raste, a čini se da su svi poludjeli za njom. Prema nedavnom izvješću, samo u Ujedinjenom Kraljevstvu je 2025. godine prodano 25,6 milijuna kilograma svježeg sira, što je generiralo prodaju od 102,2 milijuna funti, odnosno povećanje od čak 41,9 posto u odnosu na prethodnu godinu. Rob Hobson, nutricionist i autor, ističe još jednu ključnu prednost: "Vrsta proteina u svježem siru, kazein, probavlja se polako, što znači da duže održava osjećaj sitosti. Zbog toga je odličan kao međuobrok, uz malo voća ili nekoliko integralnih krekera, ako osjetite glad kasnije navečer." S obzirom na to da pakiranje svježeg sira stoji oko 1,80 eura, jasno je zašto ga sve više ljudi dodaje u svoju tjednu kupovinu.

Je li svježi sir bogat ili siromašan mastima?

Zrnati sir dolazi u različitim varijantama, uključujući one s niskim udjelom masti i bez masti, ali čak je i originalna "punomasna" verzija manje kalorična od komada cheddara ili kriške brieja. Nutricionistica Lily Soutter naglašava: "Svježi sir ima znatno manje masti i zasićenih masti u usporedbi s drugim sirevima. Primjerice, 100 grama svježeg sira sadrži šest grama masti, dok 100 grama cheddara sadrži čak 36 grama masti." Hobson se slaže, dodajući da verzije s niskim udjelom masti sadrže oko jedan do dva grama masti na 100 grama, dok punomasne verzije imaju bliže četiri do pet grama. "Nijedna opcija nije nužno bolja. Verzije s niskim udjelom masti korisne su ako se energetski unos mora strogo kontrolirati. S druge strane, punomasne verzije mogu biti zasitnije i pomoći u apsorpciji vitamina topivih u mastima. Najbolji izbor je onaj koji odgovara ciljevima pojedinca i čini obroke ugodnima."

Pomaže li svježi sir kod mršavljenja?

Nažalost, ne možete jesti svježi sir jedan dan i očekivati da ćete se sljedećeg jutra probuditi vitkiji, iako nudi značajne prednosti onima koji paze na težinu. Budući da je bogat proteinima, može vam pomoći da se duže osjećate sito, smanjujući potrebu za grickalicama, a također pomaže u očuvanju mišićne mase tijekom mršavljenja. "To nije čudesna hrana za mršavljenje, jer sve ovisi o tome s čime ga jedete i kako izgleda ostatak vaše prehrane", kaže Hobson. "Ljudi mogu pogriješiti ako pretpostave da će dodavanje svježeg sira povrh već kalorične prehrane magično dovesti do gubitka masnoće. Najbolje funkcionira kada zamjenjuje manje proteinske, rafiniranije namirnice, primjerice kada slatki međuobrok zamijenite svježim sirom s voćem."

Je li dobar za zdravlje crijeva?

Za razliku od jogurta ili kefira, svježi sir nije pouzdan probiotički proizvod. "Većina vrsta ne sadrži žive kulture, stoga aktivno ne dodaje korisne bakterije u crijeva", kaže Hobson. Međutim, opisuje ga kao "crijevno neutralnog do blago potpornog", jer je općenito lako probavljiv i sadrži relativno malo laktoze, pa je malo vjerojatno da će pogoršati simptome kod osoba s osjetljivim crijevima. Nutricionistica Hanieh Vidiar dodaje da svježi sir ipak ima potencijal podržati zdravlje crijeva. "Nije toliko bogat probioticima kao jogurt sa živim kulturama, ali njegov sadržaj proteina podržava obnovu crijevne sluznice, a neki noviji brendovi sadrže i žive kulture. Za osjetljiva crijeva, punomasne verzije su često bolje podnošljive od onih s niskim udjelom masti, koje mogu sadržavati gume ili stabilizatore."

Usporedba s grčkim jogurtom

Grčki jogurt je osnovna namirnica u milijunima hladnjaka, no može li ga svježi sir istisnuti s trona? Kada se usporede, svježi sir obično ima nešto više proteina po kaloriji i niži udio šećera jer se više laktoze, prirodnog šećera u mliječnim proizvodima, uklanja zajedno sa sirutkom. Hobson kaže: "Svježi sir je neutralnijeg okusa, što odgovara slanim jelima, dok grčki jogurt ima kremastiju teksturu koju ljudi često preferiraju i dodatnu prednost jer sadrži korisne bakterije koje podržavaju zdravlje crijeva. Ako je nekome prioritet zdravlje crijeva, obično bih preporučio jogurt sa živim kulturama. Ali ako žele slanu opciju s visokim udjelom proteina, svježi sir često bolje funkcionira."

Može li se jesti svaki dan?

Nema razloga zašto ne biste jeli svježi sir svakodnevno, a pretraga recepata na TikToku pokazat će vam da postoji bezbroj načina za pripremu bez da vam dosadi. "Može biti dio zdrave dnevne prehrane, ali raznolikost je i dalje važna kako biste osigurali unos širokog spektra hranjivih tvari iz različitih namirnica", kaže Ludlam-Raine. Hobson se slaže da je siguran za svakodnevnu konzumaciju, ali upozorava da treba pripaziti na sadržaj soli i ne oslanjati se pretjerano na samo jedan izvor proteina. "Rotacija je bitna. Različite proteinske namirnice donose različite mikronutrijente, masti i bioaktivne spojeve."

Sadrži li laktozu?

Ako ste intolerantni na laktozu, svježi sir možda nije za vas, a definitivno ga treba izbjegavati ako imate alergiju na mliječne proizvode. "Svježi sir obično sadrži manje laktoze od običnog mlijeka. Neki ljudi s blagom intolerancijom na laktozu ga dobro podnose, dok drugi možda neće. Dostupne su i verzije bez laktoze", objašnjava Ludlam-Raine.

Je li dobar prije spavanja ili nakon vježbanja?

Jedna od najvećih rasprava o svježem siru jest kada ga je najbolje jesti, no stručnjaci kažu da nema jednostavnog odgovora. "Konzumacija prije spavanja znači da sporo probavljivi protein kazein može podržati noćnu obnovu mišića, što je korisno za aktivne ljude ili bilo koga u kalorijskom deficitu. No, jesti ga nakon vježbanja također je dobro jer pruža potpuni protein i podržava oporavak, čak i ako se ne apsorbira tako brzo kao sirutka", kaže Hobson.

Najbolji načini za konzumaciju svježeg sira

Svježi sir je nevjerojatno svestran i može se koristiti i u slatkim i u slanim jelima. Blendanjem se potpuno mijenja njegova tekstura, pretvarajući grudice u glatku masu usporedivu s jogurtom. Za slatke varijante, možete ga pomiješati s voćem i bobičastim voćem te zamrznuti kako biste dobili proteinski sladoled, umiješati ga u smoothieje ili ga jesti s voćem i orašastim plodovima. Također, možete umiješati malo meda i cimeta ili ga poslužiti na integralnim krekerima s kapljicom meda.

U slanim kombinacijama, mogućnosti su jednako brojne. Možete ga namazati na tost od kiselog tijesta s pečenim rajčicama i špinatom za doručak, dodati ga na pečeni ili slatki krumpir, umiješati u kajganu ili omlete, ili ga koristiti kao bazu za visokoproteinski umak s vlascem, češnjakom i začinskim biljem. Mnogi ga jednostavno dodaju jelima kao "grudasti umak", umiješaju u tjesteninu ili ga koriste kao alternativu vrhnju ili krem siru u raznim receptima. Jedan popularan recept uključuje miješanje 225 grama blendanog svježeg sira s dva jaja kako bi se dobila visokoproteinska lepinja bez glutena i ugljikohidrata.

