Žena je otkrila obiteljsku tajnu i zgrozila javnost: 'Moji roditelji su brat i sestra i ponosni su na to'

Ponekad roditelji, želeći zaštititi svoju djecu, odluče prešutjeti dijelove obiteljske prošlosti koje smatraju preteškima ili preosobnima. No, takve tajne rijetko zauvijek ostanu skrivene, a kada napokon isplivaju na površinu, mogu potpuno promijeniti sliku o vlastitoj obitelji i identitetu. Tako je jedna žena otkrila kako je saznala da su njezini majka i otac zapravo brat i sestra.

Obiteljska dinamika Cameron Keller možda je neobična većini ljudi, ali umjetnica i model je objasnila da je osnivanje obitelji s jednim od rođaka donekle "normalizirano" u njezinom rodnom gradu. Podijelila je detalje svog bizarnog obiteljskog stabla na TikToku i obavijestila svojih 36 tisuća pratitelja o tome kako su se njezini majka i otac spojili. Objasnila je da dolazi iz ruralnog grada u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko gdje se događaju mnoge čudne stvari. Keller je rekla da je njezina majka radila u restoranu kada je ušao njezin davno izgubljeni brat, piše LADbible.

U jednom od brojnih isječaka koje je objavila, a u kojima govori o bliskosti svoje obitelji, otkrila je da par jako dugo vremena nije imao pojma da su u srodstvu. "Počeli su hodati prije nego što su uopće znali da su u rodu. Onda su imali seksualni odnos. Bili su i izrazito religiozni, pa su uvijek citirali Adama i Evu kad god bismo razgovarali o bilo čemu vezanom uz razmnožavanje", ispričala je Keller. Dodala je da su brat i ona postavljali puno pitanja o tome kako su "došli na svijet" jer nisu imali stereotipnu obiteljsku dinamiku.

"Išli bismo u tuđe kuće i bilo bi drugačije. Naši roditelji bi rekli da se trebamo pridržavati Biblije i slijediti Adamove i Evine stope", rekla je Keller. Biblijske figure nisu bile navedene kao biološka braća i sestre u Bibliji, ali budući da je Eva stvorena od Adamovog rebra i njihovi su se potomci nastavili razmnožavati jedno s drugim, očito je bilo uključeno i križanje u srodstvu. Keller je objasnila da im roditelji, dok su ona i njezin brat bili mlađi, nisu baš otvoreno objasnili koliko su bliski.

U drugom isječku koji je objavila na društvenim mrežama, Keller je otkrila kako je saznala da su njezini roditelji zapravo brat i sestra. "Često to uspoređujem s ljudima koji su posvojeni. Nikada se to zapravo nije skrivalo ili stigmatiziralo. Mislim da je to zato što je u mom susjedstvu bilo potpuno normalizirano. Živim u stvarno malom gradu, tako da smo oduvijek znali. Svi su bili nekako ponosni na to!", objasnila je umjetnica.

Keller je objasnila da je njezina baka umrla kad su njezini roditelji bili mladi, što je rezultiralo time da se njezina teta brinula o njezinoj majci, dok se djed brinuo o njezinom ocu. Budući da su dugo bili razdvojeni, par očito nije znao o međusobnom postojanju, sve dok nisu počeli hodati u tinejdžerskim godinama. Otkrila je i da su njezini roditelji i danas zajedno, iako ne održava bliski odnos s njima.

Priznala je da joj se, dok je odrastala, činilo prilično cool to što su joj roditelji krvni brat i sestra te da je o tome u školi znala svima pričati. "U petom razredu me učiteljica povukla na stranu i rekla da misli da ne bih trebala to govoriti ljudima", rekla je u drugom isječku. Poručila je korisnicima društvenih mreža da svoju priču ne dijeli da bi normalizirala incest, već da bi ljude upoznala sa svojim osobnim iskustvom.