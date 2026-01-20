Želite saznati veličinu nečijeg penisa? Urologinja tvrdi da trebate samo pogledati u ovaj dio tijela!

Godinama kruže teorije da bi veličina muških ruka ili stopala mogla otkriti i veličinu penisa, no čini se da znanost ima drukčije mišljenje. Urologinja dr. Rena Malik iz SAD-a otkrila je što bi zapravo moglo biti bolji pokazatelj veličine muškog spolovila – i nije ono što biste očekivali, piše LADBible.

“Postoji jedna japanska studija u kojoj su znanstvenici proučavali razne dijelove tijela i njihovu povezanost s duljinom penisa”, rekla je dr. Malik, “Otkrili su da je upravo duljina nosa bila u statistički značajnoj korelaciji s duljinom penisa, za razliku od veličine ruku ili stopala”. Zanimljivo, slične rezultate donijela je i kineska studija iz 2023. godine, koja je obuhvatila 420 muškaraca u dobi između 20 i 56 godina. Ni veličina ušiju ni testisa nije pokazala jednaku povezanost kao – nos.

Dr. Malik je također spomenula još jednu intrigantnu pojavu: “U posljednjih 50 godina uočili smo promjene u kvaliteti sperme, ali i u prosječnoj duljini penisa – ona se povećala. Jedna od teorija kaže da dječaci danas ulaze u pubertet ranije zbog izloženosti određenim čimbenicima, pa su dulje izloženi testosteronu, što može utjecati na razvoj reproduktivnih organa”.

Iako veličina penisa nije presudna – osobito ne ako se muškarac u vezi ili spavaćoj sobi pojavljuje s pozitivnim stavom i entuzijazmom – ove znanstvene poveznice daju zanimljiv uvid u ljudsku biologiju. Pa ako je vjerovati znanosti, možda je vrijeme da pažljivije pogledamo... nos.