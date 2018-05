Imate povišeni tlak? Strahujete od infarkta? Znanstvenici otkrili što činiti za zdravije srce!

Zahvaljujući redovitim odlascima u saunu Finci su, u odnosu na one koji ih posjećuju rjeđe ili ih uopće ne koriste, manje podložni riziku od srčanog infarkta, pokazalo je istraživanje čiji su rezultati objavljeni u američkom časopisu "Neurology".

Izgledi da osobe koje odlaze u saunu četiri do sedam puta tjedno dožive srčani udar 61 posto su manji nego u skupini koja je posjećuje samo jednom tjedno, pokazali su rezultati studije. Kod osoba koje u saunu odlaze dva do triput tjedno rizik od srčanog udara manji je, ali za 14 posto. Istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta Bristol prvo je koje dovodi u izravnu vezu korištenje saune i srčanog udara, a ostvareno je na podacima prikupljenim među 1600 finskih državljana u dobi od 53 do 74 godine tijekom petnaestgodišnjeg razdoblja.

Čak i kad se u obzir uzmu otegotni zdravstveni faktori, poput kolesterola, posljedica pušenja ili dijabetesa, rezultati studije ostaju neizmijenjeni, ističu znanstvenici. Oni upućuju na to da je "aktivnost koju ljudi upražnjavaju kako bi se opustili, blagotvorna za naš kardiovaskularni sustav", kazao je Setor Kunutsor sa sveučilišta u Bristolu.

"Korištenjem saune smanjuje se krvni pritisak, a to smanjuje stres. Poznato je da je povišen krvni tlak jedan od glavnih uzročnika oboljenja srca", podsjetio je, pojasnivši da boravak u prostorijama ispunjenim parom pospješuje širenje krvnih žila.

Oko 75 milijuna ljudi u svijetu boluje od problematičnoga krvnog tlaka. Muškarci su mu skloniji, a oko 15,5 posto ima dijagnozu povišenoga krvnog tlaka prije navršene 22. godine života.

Znanstvenici ističu kako se tijekom boravka u sauni povećava temperatura tijela što utječe na širenje krvnih žila. Redovito posjećivanje saune pospješuje cirkulaciju i funkcioniranje krvnog sustava, što utječe blagotvorno na krvni tlak. Za vrijeme boravka u sauni, on se smanjuje, što rezultira opuštanjem tijela i uma.

Korištenje saune u Finskoj je popularno u tolikoj mjeri, da je većina kućanstava posjeduje u vlastitom domu.