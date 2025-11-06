Radnica na kruzeru otkriva: 'Spavanje s kolegom je recept za katastrofu; evo zašto'

Iako se život na moru, uz predivne krajolike i neograničene količine pića, može činiti kao idealna romantična kulisa, postoje i ozbiljne negativne strane o kojima se rijetko govori. To tvrdi Lucy Southerton iz Birminghama, koja je sa samo 19 godina započela svoju karijeru na kruzeru kao maserka. Prema njezinom iskustvu simpatije na poslu možda jesu zabavan način da prođe vrijeme, ali na kruzeru nose puno veći rizik.

Lucy ističe ključnu razliku između uredske romanse i one na brodu. "Spavati s kolegom na kruzeru vrlo je različito od spavanja s kolegom na kopnu", objašnjava ona. "Naravno, i u uredu svi vole malo tračati i znati tko što radi. Ali na kraju radnog dana, vi odlazite kući svojim prijateljima i obitelji, ljudima koji su potpuno odvojeni od vašeg poslovnog okruženja. Svi volimo uredsku dramu, sve dok nismo mi u njezinom središtu. Na brodu je situacija potpuno drugačija”.

"Kada odete raditi na kruzer, ostavljate svoje prijatelje i obitelj kod kuće. To znači da ljudi s kojima radite postaju vaši novi prijatelji, vaša nova obitelj i sve između", dijeli Lucy. "Sve svoje socijalne i emocionalne potrebe zadovoljavat ćete unutar te jedne, iste grupe ljudi." Na brodu nema bijega od tih ljudi, oni su vaša jedina podrška i jedini izvor socijalne interakcije.

Osim što su vam prijatelji, oni su i vaš radni tim. To su ljudi koje želite impresionirati ako vam je posao na kruzeru važan za karijeru i želite napredovati. A to, prema Lucy, znači samo jedno – bijega nema. "Ne postoji bijeg od ljudi s kojima radite jer na brodu radite svaki dan. Viđat ćete te ljude svakodnevno i, naravno, svi će htjeti pričati o novoj vezi koja se rađa između vas i 'onog nekog'."

Lucy priznaje da je sve sjajno dok romansa cvjeta i stvari idu po planu. "Očito je nevjerojatno kada je sve dobro. Zabavno je pričati kolegama: 'Bože, radili smo ovo, bilo je super, odlično smo se proveli'. Uzbudljivo je i vidjeti svoju simpatiju na poslu, to unosi malo veselja u dan." No, problemi nastaju kada veza krene nizbrdo.

"Kada razgovori s članovima tima postanu: 'Jako sam tužna i razočarana' ili 'Stvarno sam ga/ju povrijedila', tada situacija postaje komplicirana. Ne možete pobjeći od te osobe. Prisiljeni ste viđati je svaki dan sljedeća četiri mjeseca", upozorava ona. "Tada stvari postaju zeznute." Na kraju, Lucy zaključuje s mišlju s kojom se mnogi mogu poistovjetiti: "Znate što? Da možemo kontrolirati u koga ćemo se zaljubiti, zar život ne bi bio doslovno 20 puta lakši?"