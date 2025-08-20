VIDEO Što se skriva ispod kruzera? Fotograf spustio kameru i prestravio mnoge: 'Moja najveća noćna mora'

Kada dođete na luksuzni kruzer, posljednje o čemu razmišljate je ono što vreba ispod vas – u tamnim dubinama oceana. No jedan grčki fotograf, Odysseas Froilan, odlučio je zaviriti upravo tamo. S palube je spustio GoPro kameru i snimio prizore koji su istodobno očarali, ali i prestravili tisuće gledatelja.

Snimka, objavljena na YouTubeu, isprva je djelovala mirno. Kamera je tonula pored golemog sidra broda dok su stotine riba radoznalo kružile oko objektiva. Prizor je izgledao gotovo idilično. Ali, noćna snimka otkrila je posve drugačiju sliku. Kad je pao mrak, uključila se noćna vizija i more je poprimilo jezivu, zelenkastu nijansu. U kadar su počeli ulaziti morski psi – pojavili bi se iz tame i jednako brzo nestali.

Upravo ti prizori izazvali su lavinu komentara. “Obožavam kako su ribe odmah došle istražiti što je palo u vodu”, napisao je jedan gledatelj. “Danju sam mislio da ocean nije strašan. Noću sam se ukočio od straha”, priznao je drugi. “Ovo je moja najveća noćna mora. Hvala Bogu da to gledam samo preko ekrana”, dodao je treći.

“Ovo je bilo puno zanimljivije nego što sam mislio da će biti. Čovječe, postoji nešto iskonski zastrašujuće u tome da vidiš morskog psa kako izlazi iz tame na taj način”, priznaje još jedan. Jedan je pak korisnik zaključio: “Oduvijek imam strah od paluba na kruzerima. Sad znam da mu se nikad neću približiti”.