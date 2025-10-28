Psihologinja tvrdi da većina psihopata posjeduje ove tri osobine: 'Mnogi ih ignoriraju'

Prema filmovima, psihopati su hladnokrvni, opasni i lako prepoznatljivi. No, stvarnost je daleko složenija. Psiholozi tvrde da mnogi ljudi s psihopatskim osobinama na prvi pogled djeluju potpuno normalno – šarmantno, uspješno i društveno prilagođeno. Profesorica psihologije sa Sveučilišta Georgetown, Abigail Marsh, objasnila je u videu za YouTube kanal Big Think da postoje tri suptilne osobine koje mogu otkriti psihopata – a koje većina ljudi lako previdi.

1. Antisocijalnost koja se proteže na sva područja života: “Prva stvar na koju obraćam pažnju jest sklonost antisocijalnom ponašanju”, objašnjava Marsh. To ne znači da je svatko tko ne voli društvo psihopat, već da se radi o obrascu ponašanja koji uključuje varanje, manipulaciju i nepoštivanje pravila u različitim aspektima života. “Psihopati često varaju partnere, lažu u profesionalnim situacijama ili manipuliraju drugima radi vlastite koristi – i to u više područja, ne samo u jednom”, kaže Marsh.

2. Uvjerenje da su “bolji od svih”: Druga prepoznatljiva crta psihopata je osjećaj superiornosti. Marsh objašnjava da psihopati često vjeruju da su pametniji, sposobniji i moralno iznad drugih. “Skloni su misliti da su svi problemi u svijetu tuđa krivnja – da su drugi ljudi glupi, neupućeni ili lako nasamareni”, navodi ona. Ova karakteristika često ide ruku pod ruku s narcisoidnošću i potpunim nedostatkom empatije.

3. Uvjerenje da su svi isti kao oni: Treća osobina možda je najzanimljivija – uvjerenje da su svi ljudi jednako sebični i manipulativni kao i oni sami. “Ako netko vjeruje da su svi ljudi u osnovi sebični i motivirani vlastitim interesima, to vam zapravo govori više o njemu nego o svijetu”, objašnjava Marsh. Drugim riječima, psihopati ne prepoznaju emocionalnu dubinu drugih – oni pretpostavljaju da nitko nije iskreno empatičan.

Dodatni znakovi: šarm, manipulacija i sebičnost

Forenzički psihijatar dr. Sohom Das dodatno ističe da psihopati često djeluju vrlo karizmatično i uvjerljivo – upravo zato ih je teško prepoznati u svakodnevnom životu. “Psihopati su po prirodi manipulativni i vješti u kamuflaži”, kaže dr. Das, “Iskoristit će vas za sve što mogu – novac, status, seks ili moć – i sve što rade, rade u svoju korist”.

Psihopati možda ne izgledaju kao filmski negativci, ali njihovo ponašanje otkriva obrazac: nedostatak empatije, manipulaciju i duboko ukorijenjenu sebičnost. Iako ih je teško prepoznati, psiholozi poručuju – obratite pažnju na male znakove. Ponekad upravo oni otkrivaju najviše.