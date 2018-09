Preduhitrite viroze - nabildajte imunitet!

Prvi korak je odbacivanje štetnih navika. Redovito se baviti fizičkom aktivnošću te se posvetiti zdravoj i uravnoteženoj prehrani. Unosite nutrijente koji dokazano pomažu imunitetu. Nekvalitetna i nutrijentima manjkava prehrana čini nas podložnijima infekcijama, usporava oporavak i potencira simptome koji se javljaju kod disfunkcije imunološkog sustava. Osim loše prehrane, tu je i cijeli niz negativnih stvari, koji ne pomažu našem zdravlju, a koje je zbog užurbanog i modernog načina života ponekad teško izbjeći. To su nam svima poznati pušenje, alkohol i stres.

Važan unos nutrijenata

Ono što možemo napraviti jest pomoći našem organizmu unosom važnih nutrijenata za koje je dokazano da doprinose imunitetu, a čiji manjak i neravnoteža itekako utječu na naš imunitet, a time i na zdravlje. Na policama ljekarni možemo pronaći različite proizvode koji su upravo te namjene. Takvi proizvodi sadrže najčešće kombinacije određenih vitamina i minerala za imunitet uz dodatak specifičnih sastojaka među kojima se ističe poznati polisaharid beta-glukan iz kvasca.

Prva linija obrane

Imunosal proizvodi za imunitet odlikuju se svojim cjelovitim sastavom koji uz glavni sastojak, beta-glukan iz kvasca, sadrži i zaokruženu formulaciju posebno odabranih vitamina i minerala te drugih mikronutrijenata koji doprinose normalnom funkcioniranju imunološkog sustava.

Zbog svog sastava, osim za imunitet, Imunosal proizvodi doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti te normalnom metabolizmu energije. Imunosal linija je razvijena i proizvodi se u Hrvatskoj, osim šumećih tableta koje se, zbog zahtjevne tehnologije proizvodnje, proizvode u Njemačkoj.

Prirodni beta-glukan

Glavni sastojak svih Imunosal proizvoda je visokopročišćeni Goldcell ® beta-glukan izoliran iz stanica kvasca. Riječ je o prirodnom beta-glukanu provjerene kvalitete, siguran je za korištenje i što je najvažnije nema štetnih nuspojava. Osim toga, za razliku od proizvoda slične namjene, Imunosal proizvodi sadrže cijeli spektar vitamina i esencijalnih minerala.

Visokovrijedni koenzim Q10

To su redom vitamini C, D i E, svih 8 vitamina B skupine te za imunitet važni minerali cink, željezo i selen. Imunosal proizvodi za odrasle sadrže i visokovrijedan koenzim Q10. Riječ je o izuzetno važnom sastojku koji se nalazi u gotovo svim stanicama u tijelu, a sudjeluje u procesu dobivanja stanične energije. Znate li da nakon 35. godine života, količine koenzima Q10 u organizmu počinju naglo padati i da već nakon 40. godine ga možemo imati i do 30 % manje od naših potreba.

Imunosal linija proizvoda

Imunosal liniju čine pet proizvoda: Imunosal kapsule za odrasle, Imunosal tekući dodatak prehrani za djecu predškolskog i školskog uzrasta, Imunosal Senior kapsule za zrelu dob (50+), Imunosal šumeće tablete pogodne za djecu od 6 godina, ali i za odrasle te Imunosal pastile za djecu od 3 godine. Proizvodi se prodaju u svim ljekarnama ili ih možete naručiti OVDJE.

Provjerite zašto je Imunosal hrvatski broj 1 za imunitet na www.imunosal.hr.