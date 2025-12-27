Naši Portali
slažete li se?

Iznenadit ćete se: U ovoj godini života žene imaju najbolji seks!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
27.12.2025.
u 20:17

Čini se kako su dvadesete godine precijenjene kada su igrice u krevetu u pitanju.

Prema najnovijem istraživanju, provedenom nad 1000 pripadnica nježnijeg spola, čini se kako su dvadesete godine precijenjene kada su igrice u krevetu u pitanju. Kako prenosi Metro, magična brojka za fantastičan seks je - 33. Iako u prosjeku žene majkama postaju u tridesetoj godini i u 33. imaju trogodišnjaka na koljenima, čini se kako ih čak ni lego kockice porazbacane po podu ne mogu spriječiti u fenomenalnim tjelesnom doživljaju.

Zašto je tome tako jednostavno leži u činjenici što su tinejdžerske i dvadesete ispunjene učenjem i eksperimentiranjem kada su odnosi u pitanju, dok početkom tridesetih otkrijemo 'što zapravo radimo'.

Osim toga, čak 64 posto žena odgovorilo je kako su tridesete godine ne samo uživanja, već i probuđenog samopouzdanja i ljubavi prema sebi. Preostaje im samo uživati... 
