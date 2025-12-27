Iznenadit ćete se: U ovoj godini života žene imaju najbolji seks!

Prema najnovijem istraživanju, provedenom nad 1000 pripadnica nježnijeg spola, čini se kako su dvadesete godine precijenjene kada su igrice u krevetu u pitanju. Kako prenosi Metro, magična brojka za fantastičan seks je - 33. Iako u prosjeku žene majkama postaju u tridesetoj godini i u 33. imaju trogodišnjaka na koljenima, čini se kako ih čak ni lego kockice porazbacane po podu ne mogu spriječiti u fenomenalnim tjelesnom doživljaju.

Zašto je tome tako jednostavno leži u činjenici što su tinejdžerske i dvadesete ispunjene učenjem i eksperimentiranjem kada su odnosi u pitanju, dok početkom tridesetih otkrijemo 'što zapravo radimo'.

Osim toga, čak 64 posto žena odgovorilo je kako su tridesete godine ne samo uživanja, već i probuđenog samopouzdanja i ljubavi prema sebi. Preostaje im samo uživati...