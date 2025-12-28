Uzrokuje li pucketanje zglobova doista artritis? Liječnik otkrio pravu istinu o čestoj navici

Pucketanje zglobova nešto je što gotovo svi radimo s vremena na vrijeme, bilo dok istežemo prste, okrećemo ruku ili koljeno. Za mnoge je to gotovo refleksni čin koji donosi osjećaj olakšanja, a neki to čine i iz navike. Ipak, mnogi se pitaju: je li pucketanje zglobova zapravo štetno i može li dovesti do artritisa? Čak 54 posto ljudi pucketa zglobovima, često nekoliko puta dnevno. Da bi pomogao u razlikovanju činjenica od fikcije oko ove navike, dr. Syed Nadeem Abbas, specijaliziran za liječenje bolova u zglobovima s fokusom na tretmane temeljene na matičnim stanicama, objasnio je što se zapravo događa unutar vaših ruku kada pucketate zglobovima i kada bi to mogao biti znak za uzbunu, a ne bezopasan simptom.

Mit broj jedan je da pucketanje zglobovima uzrokuje artritis. No, ne postoje jaki dokazi da ova navika uzrokuje artritis. Zvuk je obično bezopasna kavitacija u sinovijalnoj tekućini. Ipak, potražite pregled ako pucketanje prati bol, oticanje, toplina ili gubitak pokreta jer su to znakovi da se možda događa nešto drugo, piše Mirror. "Taj pucketavi zvuk obično su mjehurići plina u zglobnoj tekućini koji se urušavaju kako se tlak mijenja, a ne škripanje kostiju. Ako nema boli ili otekline, općenito je bezopasno. Bolesni klikovi, 'zaključavanje' zgloba ili stalno oticanje zahtijevaju odgovarajuću medicinsku procjenu", objasnio je dr. Abbas.

Kao drugi mit, liječnik je naveo da mnogi smatraju da je artritis samo problem koji pogađa starije osobe. No, on se može pojaviti u bilo kojoj dobi. Dok je osteoartritis češći kako starimo, upalni tipovi poput reumatoidnog ili psorijatičnog artritisa mogu se pojaviti mnogo ranije u životu. Rano otkrivanje i personalizirani tretman mogu pomoći u zaštiti vaših zglobova i održavanju funkcionalnosti.

Mit broj tri je da vježbanje pogoršava artritis. Istina je da, ako se pravilno izvodi, vježbanje zapravo može pomoći u ublažavanju simptoma artritisa. Kardio aktivnosti niskog intenziteta poput plivanja ili vožnje bicikla, s progresivnim treningom snage, mogu smanjiti ukočenost, poboljšati potporu zglobovima, pa čak i ublažiti bol. Tijekom pogoršanja, važno je prilagoditi, a ne potpuno napustiti svoju rutinu vježbanja. Vođeni program može vas održati aktivnima bez prevelikog opterećenja osjetljivih zglobova.