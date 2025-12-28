Nisu jedni za druge: Ovi horoskopski znakovi toksični su zajedno
Kompatibilnost je donekle subjektivna: možda ćete se izvrsno slagati s nekim s kim niste očekivali da ćete se povezati, ili vas možda netko tko vas je isprva privukao na kraju ne zadivi. Iako ovo možete pripisati bilo čemu, postoji još jedan razlog zbog kojeg možda niste kliknuli - zvijezde. Prema astrolozima, neki znakovi zodijaka vjerojatno će imati sukobljene osobnosti, perspektive i prioritete, a ovih 12 parova zodijaka toksični su jedno za drugo, piše Best Life.
Ovan i Rak: Prema Raquel Rodriguez, astrologinji i osnivačici Your Zodiac-a, Ovan i Rak mogli bi naići na probleme zbog razlika u osobnosti. Dok je Ovan izravniji, Rak ima osjetljiviji pristup životu. ‘Na primjer, u situacijama u kojima se Ovan odluči za sukob i akciju, Rak bi se mogao povući ili emocionalno odgovoriti, što može dovesti do nesporazuma’, kaže Rodriguez, ‘Ovaj par može postati toksičan kada se Ovnovo nestrpljenje susretne s Rakovom ćudljivošću i stvori ciklus štetnih osjećaja i obrambenih reakcija’.
Škorpion i Vodenjak: Sljedeći na popisu toksičnih parova su Škorpion i Vodenjak, za koje TikToker AstrologyBro kaže da se neće dugoročno slagati. ‘Ova veza uopće nije trebala ni započeti’, dodaje ,’Škorpion ima potrebu za spajanjem, želi se vezati i želi potpunu žrtvu i predanost od partnera, dok se Vodenjak ne želi vezati za nikoga’. Vodenjak cijeni neovisnost i borit će se za nju. ‘Škorpion se naljuti kada osjeća da postoji rizik da partner pobjegne’, kaže.
Djevica i Vaga: Djevica će se vjerojatno sukobiti s Vagom—iako su oba znaka dobra i analitična. ‘S vremenom će se ogorčenost nakupljati. Vaga će se stalno osjećati opijenom’, kaže AstrologyBro. Vaga cijeni mir i sklad, a Djevica se voli opuštati. S druge strane, Djevica će se diviti Vaginom šarmu, ali će se također toliko iznervirati što Vaga ponekad jednostavno nema ‘svoje ja’.
Djevica i Strijelac: Rodriguez kaže da Djevica i Strijelac neće biti dobri u vezi, uglavnom zbog njihovih sukobljenih vrijednosti. ‘Djevičin perfekcionizam i pozornost na detalje mogu frustrirati Strijelca koji voli slobodu te koji preferira spontaniji i avanturistički stil života’, objašnjava ona, ‘Problem se javlja kada Djevica kritizira duh Strijelca, a Strijelčevo zanemarivanje detalja iritira Djevicu’. Oba partnera u ovom paru mogu se na kraju osjećati neshvaćenima i ograničenima, jer se bore vidjeti i cijeniti međusobne perspektive.
Vodenjak i Rak: Prema Stini Garbis, astrologinji i vlasnici Psychic Stine, veza između Vodenjaka i Raka ‘mogla bi se vrlo lako pretvoriti u odlagalište toksičnog otpada’. Vodenjak preferira velika društva i mnoštvo prijatelja, a Rak se osjeća ugodno u užem krugu ljudi. ‘Rak može stalno biti ljubomoran na Vodenjakove prijatelje, koji mogu biti sa ili bez povlastica, a Vodenjak želi Rak izađe iz svoje ljušture i preuzme više rizika’, kaže Garbis. ‘Nema šanse da će Vodenjak svoja prijateljstva, a Rak će štititi svoju ljušturu što je duže moguće’.
Ovan i Bik:Iako su Ovan i Bik jedno uz drugo na kalendaru Zodijaka, malo je vjerojatno da će biti dobri kako par. ‘Na prvi pogled, Bik i Ovan su zapravo vrlo slični. Te životinje su iste: obje su tvrdoglave, obje su moćne, imaju veliku moć i sposobnost vođenja, ali oni to rade na različite načine’, objašnjava AstrologyBro. Bik je izdržljiv, a Ovnu je brzo dosadno te bi to moglo stvoriti sukobe. ‘Ovan će postati nestrpljiv prema Biku, i bit će frustriran što je Bik jednostavno ponekad prespor ili malo previše strpljiv’, dodaje. I dok vjerojatno imaju fizičku kemiju, to nije dovoljno da pomogne Ovnu i Biku u rješavanju sukoba, jer niti jedan neće odustati u svađi.
Rak i Blizanci: Osjetljivi Rak i razigrani Blizanci također bi mogli završiti u problematičnoj vezi. ‘Toliko su različiti da postoji prirodna fascinacija između njih dvoje’, objašnjava AstrologyBro. Blizanac nije duboko emocionalan, za razliku od Raka. Rak želi sigurnost i zaštitu, a uzbudljivi, razmetljivi Blizanci pokušat će izvući Raka iz njihove zone komfora. Međutim, s vremenom će se sukobiti jer će Blizanci željeti da Rak nastavi zadovoljavati svoje ‘nezadovoljene emocionalne potrebe’. I dok Blizanci vjerojatno neće zadovoljiti Rakove potrebe, Rak će se i dalje boriti da napusti vezu. Kao rezultat toga, izaći će na vidjelo negativne osobine Raka - više će kriviti i kritizirati Blizance.
Bik i Strijelac: Također, na listi problematičnih parova su Bik i Strijelac. Ova dva znaka vjerojatno se neće razumjeti i sukobljavaju se u pogledu načina života i ideologija. ‘Strijelac je uvijek u pokretu dok Bik voli stajati mirno. Također, Strijelac je više za iskustva, dok je Bik možda više za stvari, i oni mogu provesti veliku količinu svog vremena zajedno žaleći se na životni stil jedno drugoga’, kaže Gabris. Dok bi Strijelac možda želio biti u gradu svakog vikenda, Bik bi htio ostati kod kuće, što rezultira time da njih dvoje provode puno vremena razdvojeni.
Bik i Vodenjak: Rodriguez kaže da se ni ova dva znaka vjerojatno neće slagati, jer Vodenjak voli promjene, dok Bik voli da stvari budu stabilne i postojane. Ove ključne razlike mogle bi brzo dovesti do toksičnosti. ‘Ova temeljna razlika može dovesti do frustracije u vezi, gdje Bikova želja za ugodom djeluje ograničavajuće za Vodenjaka, koji traži uzbuđenje i društveni angažman’, primjećuje Rodriguez, ‘Njihova nesposobnost da pronađu zajednički jezik može potaknuti toksično okruženje ljutnje i, ponekad, odvojenosti’.
Djevica i Ovan: Garbis kaže da bi Djevica i Ovan mogli biti ‘toksični spoj’, jer oboje mogu biti agresivni na različite načine. ‘Djevica ne voli da joj se govori kako da se ponaša, a Ovan ne voli da joj se govori što da radi. Djevica se voli zamjerati Ovnu, što bi izazvalo mnogo gorčinu i svađe koje bi mogle ostati nerazriješene’, kaže ona; ‘Imaju različite stilove svađe s tim da je Djevica više pasivno-agresivna, a Ovan više neprijateljski nastrojen prema van - i frustracija između ovog usijanog para mogla bi postati žestoka’.
Škorpion i Blizanci: Prema Rodriguez, ovo dvoje će vjerojatno biti privučeni jedno drugom u početku, ali Škorpionov intenzitet i Blizančeva ‘ljubav prema raznolikosti’ mogu na kraju stvoriti sukob. ‘Duboko emocionalno ulaganje Škorpiona može djelovati neodoljivo Blizancima, koji vole lakši, bezbrižniji pristup ljubavi’, kaže ona, ‘Nesporazumi nastaju kada Blizančeva koketna priroda izazove Škorpionovu ljubomoru’. ‘Blizancima je najteže čuvati tajnu i nemaju nikakve misterije, dok Škorpion voli da se njihov život polako razotkriva’, dodaje, ‘Škorpion je čuvar tajni, a Blizanac voli tračati’. Osim toga, Škorpion je lojalniji od Blizanaca, to znači da su oni par koji bi na kraju mogao ‘zabiti jedno drugome nož u leđa’.
Jarac i Lav: Najtoksičniji par koji spominju sva tri astrološka stručnjaka? Jarac i Lav. Prema Garbis, njih dvoje bi se mogli neprestano svađati, jer će Jarac kolutati očima na Lavovu stalnu potrebu da bude u središtu pozornosti. ‘Lavova potreba za pažnjom suprotna je Jarčevom rezerviranom i pragmatičnom pogledu na život’, kaže Rodriguez, ‘Stoga, dok Lav traži pohvale i dramu, Jarčevo kritiziranje i usredotočenost na praktične stvari mogu isprazniti Lavovo raspoloženje. Ova dinamika može postati toksična kada se Lavova ekstravagancija susreće s Jarčevom ozbiljnom prirodom i dovede do veze ispunjene osjećajima neadekvatnosti’