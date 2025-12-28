Naši Portali
RECEPT DANA Odmorite tijelo od mesa i za ručak napravite najjednostavnije palačinke s tikvicama

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
28.12.2025.
u 09:00

Ove palačinke s tikvicama idealan su način da obogatite svoj jelovnik i uživate u zdravom, ukusnom obroku koji će zadovoljiti cijelu obitelj.

Ako tražite brz, ukusan i zdrav obrok koji spaja sočnost i jednostavnost pripreme, palačinke s tikvicama savršena su opcija! Ovo jelo idealno je za doručak, ručak ili laganu večeru, a zahvaljujući dodatku grčkog jogurta i tikvica, palačinke su nevjerojatno mekane i sočne. Priprema je jednostavna, a rezultat će oduševiti i najzahtjevnije nepce. Bilo da ih poslužujete uz svježi jogurt umak ili kao prilog uz bogatiji obrok, ove palačinke savršeno će upotpuniti svaki stol. Spremni za pripremu? Krenimo!

Sastojci: 

  • 1 manja tikvica
  • 1 jaje
  • 1 žlica maslinovog ulja
  • 120 g grčkog jogurta
  • 50 g brašna
  • 1/2 žličice praška za pecivo
  • 1/4 žličice sode bikarbone
  • Sol, papar, suhi bosiljak

Priprema: Tikvicu naribati (nije potrebno čekati da se ocijedi), dodati jaje, ulje i jogurt, sve dobro izmiješati pa dodati brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i začine. Pržiti u tavi jednu po jednu na malo ulja, na srednjoj temperaturi, pa okrenuti kad se pojave mjehurići. Bitno je da je niža temperatura kako bi se iznutra ravnomjerno ispekle. Poslužite s umakom od grčkog jogurta.
