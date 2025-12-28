RECEPT DANA Odmorite tijelo od mesa i za ručak napravite najjednostavnije palačinke s tikvicama

Ako tražite brz, ukusan i zdrav obrok koji spaja sočnost i jednostavnost pripreme, palačinke s tikvicama savršena su opcija! Ovo jelo idealno je za doručak, ručak ili laganu večeru, a zahvaljujući dodatku grčkog jogurta i tikvica, palačinke su nevjerojatno mekane i sočne. Priprema je jednostavna, a rezultat će oduševiti i najzahtjevnije nepce. Bilo da ih poslužujete uz svježi jogurt umak ili kao prilog uz bogatiji obrok, ove palačinke savršeno će upotpuniti svaki stol. Spremni za pripremu? Krenimo!

Sastojci:

1 manja tikvica

1 jaje

1 žlica maslinovog ulja

120 g grčkog jogurta

50 g brašna

1/2 žličice praška za pecivo

1/4 žličice sode bikarbone

Sol, papar, suhi bosiljak

Priprema: Tikvicu naribati (nije potrebno čekati da se ocijedi), dodati jaje, ulje i jogurt, sve dobro izmiješati pa dodati brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i začine. Pržiti u tavi jednu po jednu na malo ulja, na srednjoj temperaturi, pa okrenuti kad se pojave mjehurići. Bitno je da je niža temperatura kako bi se iznutra ravnomjerno ispekle. Poslužite s umakom od grčkog jogurta.