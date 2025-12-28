Muškarci iskreno otkrili: Evo što znači da je žena 'dobra u krevetu'

Želite znati što ženu čini dobrom u seksu? Ne brinite, to nije samo njezino iskustvo i vještine, već se radi o nekim potpuno drugim čimbenicima. Devet muškaraca za Cosmopolitan otkrilo je što za njih znači da je žena dobra u seksu, a odgovori bi vas mogli iznenaditi.

Entuzijazam: “Entuzijazam je ključan. Iako bih dodao da su dobre oralne vještine uvijek ogroman bonus. Također da su avanturističke sa svojom seksualnošću, odnosno da mogu otvoreno razgovarati s njima o svojim željama i maštarijama, tako da se oboje osjećamo sigurno i prihvaćeno. Ali ključna stvar je entuzijazam.”

Kemija: “Njezina kemija sa mnom. Najbolji seks koji sam imao je bio sa ženama koje su najviše željele seks i koje su bile vođene strastima. Muškarci, poput žena, žele biti poželjni. Kad mi žena šapće na uho i govori mi koliko me želi i kako sam joj privlačan, onda je to najbolji seksi koji ću imati. Također ću joj se istovremeno dati više.”

Maženje nakon seksa: “Kada mi daje znakove da uživa u mom tijelu, bez obzira govori li mi to ili mi fizički pokazuje. Ako poslije želi maženje, to je uvijek nevjerojatno.”

Komunikacija: "Svi su različiti. Sve dok imate seks, trebate biti otvoreni i komunicirati jedan s drugim. I uvijek je dobro reći što vam odgovara za vrijeme seksa.”

Otvorenost: “Kada je otvorena sa svojim seksualnim željama i prema onome što joj pruža dobar osjećaj.”

Bez osuđivanja: “Seksualna kompatibilnost. Imam nekoliko fetiša i volim pronaći djevojku koja je barem otvorena za istraživanje, čak i ako to zapravo nikada ne učinimo. Radi se o tome da se ugodno osjećam u spavaćoj sobi, bez straha od osude. Također, najseksi stvar koju žena može imati u krevetu je samopouzdanje.”

Kreativnost: “Moja supruga hvata moje znakove o mojim najdražim stvarima i u njima se jako dobro snalazi. Zna da volim njezinu stražnjicu, pa će postaviti ogledalo tako da je vidim dok se seksamo. Nevjerojatna je, kreativna i pažljiva. "

Ugodnost: "Kad je ženi potpuno ugodno istraživati ​​sve aspekte seksa i tjelesnog zadovoljstva, to je nevjerojatno iskustvo. Bitno je uspješno komunicirati.”