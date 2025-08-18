Naši Portali
VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Porcije dovoljne, a cijene razumne

Autor
Marina Borovac
18.08.2025.
u 09:55

Konoba Rico, Obala dr. Nikole Lozovine 16, Seget Donji

Nasuprot pozornici na kojoj se održava Segetsko lito prostrana je terasa konobe Rico, na čijem smo jelovniku najprije uočili prilično razumne cijene (rižot od škampa ili morskih plodova je 13 eura, kao i pržena riba, piletina sa žara...) te da u ponudi imaju i srdele za osam te gavune za dva eura više.

Ovamo smo došli na preporuku mještana jer konoba Rico slovi kao mjesto u kojem je sve svježe i domaće. Hrana je bila ukusna, gužve nije bilo pa nije bilo ni čekanja, a posluživala nas je ljubazna konobarica. Preporuka je, zaključujemo nakon tune i povrća sa žara te lignji s blitvom, bila posve opravdana, a porcije sasvim dovoljne, zbog čega smo odustali od deserta.

Ocjene

Raznovrsnost ponude jela i pića 45
(do 50 bodova)      

Kvaliteta hrane 13
(do 15 bodova)      

Usluga 10
(do 10 bodova)      

Prostor 19
(do 20 bodova)      

Vrijednost za novac 4
(do 5 bodova)

Ukupno: 91

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA

