skandinavska tajna

Potpuno je besplatna: Ova jednostavna zimska navika smanjuje rizik od plijesni u domu

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
13.12.2025.
u 10:00

Plijesan se može naći u domovima u bilo koje doba godine, a tijekom hladnijih jesenskih i zimskih mjesec nova plijesan može početi rasti

Plijesan u domu nije samo neugodan estetski problem, već može predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje. Vlažnost, loša ventilacija i curenje vode stvaraju savršene uvjete za njezin rast, što može uzrokovati alergije, iritacije dišnih putova pa čak i dugoročne zdravstvene probleme. Vlasnici kuća zato se potiču da usvoje besplatnu skandinavsku naviku koja ne samo da pomaže u sprječavanju rasta plijesni u domu, već i doprinosi sretnijem i zdravijem osjećaju.

Plijesan se može naći u domovima u bilo koje doba godine, ali tek tijekom hladnijih jesenskih i zimskih mjeseci kada ljudi počinju sušiti rublje u zatvorenom prostoru i pojačavaju grijanje, nova plijesan može početi rasti ako se ne nadzire. Sušenje vlažne odjeće u zatvorenom prostoru povećava vlažnost, a budući da plijesan uspijeva u vlažnom okruženju, to može dovesti do širenja spora po vašem domu i uzrokovati veći rast plijesni, a da toga niste ni svjesni. Međutim, žena po imenu Anna Christian zalaže se za uključivanje "skandinavske tajne" u svakodnevne rutine jer se pokazalo da ona nudi brojne prednosti, uključujući sprječavanje rasta plijesni, piše Mirror

"Podsjetnik: jedna skandinavska tajna za zdraviji dom. Savjet: ne morate ništa kupovati", napisala je u videu koji je objavila na Instagramu. "Ovdje na sjeveru, većina ljudi to radi bez razmišljanja. Gledali smo naše roditelje i bake i djedove kako otvaraju prozor čak i usred zime, ponekad na -29°C. Pustiti da svjež zrak prolazi kroz kuću kao da je to najnormalnija stvar na svijetu", objasnila je.

Iako se može činiti neobičnim otvoriti prozore usred zime, zapravo postoje brojne zdravstvene prednosti toga. Osim što održava svježu atmosferu u vašem domu, Christian je objasnila da dopuštanje cirkulacije vanjskog zraka pomaže u uklanjanju ustajalog zraka u zatvorenom prostoru, a istovremeno potiče zdraviji životni prostor. Nadalje je sugerirala da to može pružiti trenutačni podizanje raspoloženja i pomoći vam da se osjećate povezanije s prirodom.

"Jednostavno je, besplatno i osnažujuće", rekla je. Osim toga, pokazalo se da držanje prozora otvorenima, čak i samo nekoliko minuta dnevno, smanjuje vjerojatnost razvoja plijesni u vašem domu jer izmjenjuje vlažan unutarnji zrak svježim, suhim vanjskim zrakom. Nakon što ponovno zatvorite prozore, unutarnja temperatura trebala bi se brzo vratiti na ugodnu razinu, ali ključno je da će vlaga iz zraka biti izbačena, sprječavajući stvaranje vlažnih mrlja na vašim zidovima i prozorskim oknima.

"Iznenadit ćete se koliko je ovo prirodno, i koliko učinkovito, nakon nekoliko dana. Miran ritam koji funkcionira generacijama", rekla je Christian. Brojni korisnici javili su se u komentarima. "Ne razumijem zašto nitko ovo ne radi! Volim imati otvoren prozor tijekom zimskih mjeseci jer je inače tako zagušljivo!", napisala je jedna osoba. "S ovim definitivno počinjem sutra!!", dodala je druga. "U Nizozemskoj također to radimo, zovemo to 'doorluchten', a posebno je dobro za ljude s plućnim problemima. Svjež zrak je jako, jako važan", objasnila je treća.

