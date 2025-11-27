Zaboravite na izbjeljivač: Ovaj prirodni kućni proizvod uklonit će plijesan s prozora

Plijesan na prozorima česti je problem u mnogim domovima, posebno tijekom hladnijih mjeseci kada se zbog razlike u temperaturi stvara kondenzacija. Vlažna okna i okvir prozora savršeno su okruženje za razvoj crnih naslaga koje ne samo da prostor čine neuglednim, već mogu utjecati i na zdravlje. Plijesan je gotovo neizbježna tijekom hladnijih mjeseci i obično je znak prekomjerne kondenzacije, loše ventilacije ili zaostale vlage. Iako se mnogi u panici okreću izbjeljivaču, on može uzrokovati migraciju plijesni na prethodno nekontaminirana područja.

"Izbjeljivač ne djeluje i neće ukloniti plijesan, no bijeli ocat ostavljen oko sat vremena, uz krpu namočenu u toplu sapunicu, u potpunosti će je ukloniti", rekla je Jade Oliver, stilistica izložbenog salona u Express Bi-Folding Doors. Bijeli ocat, obično dostupan s pet posto kiselosti, optimalno djeluje kada je nerazrijeđen, tako da ga nije potrebno u početku razrjeđivati ​​vodom. Ipak, budući da je riječ o blagoj kiselini, izbjegavajte korištenje octa na aluminiju, lijevanom željezu, voskom tretiranom drvu ili prirodnom kamenu jer bi mogao oštetiti ili nagrizati površinu, piše Daily Express.

Iz sigurnosnih razloga koristite zaštitne neporozne rukavice, zaštitne naočale ili naočale te masku koja pokriva usta i nos. Ulijte dovoljno nerazrijeđenog bijelog octa u praznu bocu s raspršivačem da biste tretirali područje s pljesni. Pošpricajte izravno plijesan, pazeći da je potpuno natopljena octom i ostavite ocat da djeluje najmanje sat vremena. Oduprite se ribanju ili ispiranju jer plijesni treba vremena da pravilno upije ocat.

Zatim uzmite četku ili abrazivnu spužvu da biste temeljito izribali zahvaćeno područje. Nakon što ste završili s pravilnim ribanjem, operite područje čistom i toplom vodom. Nakon početnog ribanja i ispiranja, još jednom poprskajte područje octom jer će to ukloniti sve preostale spore plijesni i spriječiti njihov povratak. Nema razloga za brigu zbog oštrog mirisa octa jer on prirodno nestaje u roku od nekoliko sati.