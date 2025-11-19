Sušite mokru odjeću na radijatoru? Budite oprezni jer to može izazvati plijesan!

Tijekom hladnijeg vremena, prisiljeni smo odjeću sušiti u zatvorenom prostoru. To nam ostavlja dvije mogućnosti: riskirati nakupljanje vlage vješanjem odjeće unutra ili korištenjem sušilice za rublje što može povećati troškove. Da bi ubrzali vrijeme sušenja, mnogi ljudi odlučuju odjeću staviti na radijator. No, medicinski stručnjaci upozoravaju da to može dovesti do rasta zabrinjavajuće plijesni, piše Mirror.

Prema znanstvenicima, plijesan se razvija u vlažnim, toplim uvjetima, što ovu naviku sušenja čini rizičnom. Stručnjaci Nacionalnog centra za aspergilozu u Manchesteru izvijestili su da sušenje odjeće na toplim radijatorima povećava razinu vlage u našim domovima do 30 posto. Ovo stvara idealne uvjete za razmnožavanje spora plijesni, posebice aspergillus fumigatus, što može uzrokovati potencijalno smrtonosne infekcije pluća."Procjenjuje se da čak 87 posto nas zimi suši svoju odjeću u zatvorenom prostoru. Jedna količina oprane odjeće sadrži gotovo dvije litre vode, koja se ispušta u prostoriju", rekao je David Denning, umirovljeni profesor zaraznih bolesti i globalnog zdravlja i medicinske mikologije na Sveučilištu u Manchesteru.

Objasnio je da je većina ljudi ili imuna na gljivicu koja raste u ovim vlažnim uvjetima ili ima dovoljno zdrav organizam za borbu protiv infekcije. "No, kod oboljelih od astme može izazvati kašljanje i hripanje, a kod osoba s oslabljenim ili oštećenim imunološkim sustavom, poput pacijenata oboljelih od raka koji prolaze kroz kemoterapiju, može uzrokovati ozbiljnije probleme", dodao je. Njegov savjet je da mokro rublje sušite vani, u sušilici rublja ili u dobro prozračenom zatvorenom prostoru dalje od spavaćih soba i dnevnih prostora. "Radije budite sigurni nego žalite", rekao je Denning. Aspergiloza je gljivično stanje koje može zahvatiti dišni sustav, a koje se može proširiti bilo gdje u tijelu.

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva, postoji mnogo različitih vrsta aspergiloze, ali većina njih zahvaća pluća i uzrokuje poteškoće s disanjem. Stanje se obično može liječiti lijekovima, ali ako već imate zdravstveno stanje kao što je astma ili cistična fibroza, može potencijalno biti opasno po život. Voditeljica dizajna tvrtke Christy za ručnike i posteljinu, Lucy Ackroyd, također je pozvala ljude da izbjegavaju korištenje radijatora i umjesto toga iskoriste sav slobodan prostor koji imaju u svom domu. Na primjer, ako imate stepenice, koristite ogradu da biste osušili plahte ili možete koristiti vrata i stupove za zavjese za manje predmete poput jastučnica. "Umjesto da svoje rublje stavljate izravno na radijator, potražite druga vruća mjesta u svojoj kući", zaključila je Ackroyd.