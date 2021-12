Novo istraživanje: Pizza može učiniti zaposlenike produktivnijima na radnom mjestu

Dan Ariely, izraelsko-američki profesor psihologije i bihevioralne ekonomije proveo je istraživanje u sklopu knjige na kojoj radi – Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations – o tome što motivira pojedinca na poslu.



Podijelio je sudionike u četiri grupe i poslao po jednu poruku na početku radnog tjedna. Prvoj grupi napisao je da će, ako svaki dan ispune dnevne kvote, na kraju tjedna dobiti pizzu, drugoj grupi obećao je novčani bonus za istu stvar, trećoj pismenu pohvalu šefa, a četvrtoj nije poslao ništa.



Već na kraju prvog dana primijetilo se da je pizza bila najveći motivator jer je prva skupina podigla razinu produktivnosti za 6,7 posto. Pohvala šefa, čini se, također mnogo znači ljudima jer je treća skupina bila za 6,6 posto produktivnija.

Zanimljiva je bila grupa kojoj je obećan novčani bonus. Iako mnogi misle da bi to najviše motiviralo zaposlenike, oni su podigli razinu produktivnog rada za 4,9 posto tijekom prvog dana, a već u iduća dva dana bili su za 13,2 posto manje produktivni! Do kraja tjedna Ariely je izračunao da im je sveukupno produktivnost pala za 6,5 posto.



Do kraja tjedna prva je grupa, kojoj je obećana pizza, i dalje bila najviše motivirana i produktivna, a odmah iza njih i treća kojoj je obećana pohvala šefa. Zaključio je da je ljudima ponekad važnija bliskost, toplina i druženje s kolegama i šefom nakon dobro obavljenog posla nego nekoliko novčanica, prenosi Independent.

