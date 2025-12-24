Prije odlaska iz kuće idete na wc 'za svaki slučaj'? Doktorica upozorila da odmah prestanete s time, a evo i zašto

Svi znamo onaj dobro uhodani ritual prije izlaska iz kuće: provjerite imate li novčanik i ključeve, spremite mobitel u džep ili torbu i – svratite do WC-a. Čak i ako vam se u tom trenutku zapravo ne ide. Odlazak na toalet “za svaki slučaj” navika je koju većina nas nosi još iz djetinjstva. Mame su nas učile da prije puta obavezno odemo na WC kako ne bismo počeli negodovati već nekoliko minuta nakon što sjednemo u auto. No ta se navika često nastavlja i u odrasloj dobi.

Mnogi preventivno odu na WC prije ulaska u avion, odlaska u kino, na koncert ili neposredno prije spavanja. Neki će to učiniti i samo zato što su prošli pored toaleta i ne znaju kada će im se sljedeći put pružiti prilika – znate već, “za svaki slučaj”. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi ova naizgled bezazlena navika mogla imati negativan učinak na zdravlje mjehura.

Fizioterapeutkinja specijalizirana za zdravlje zdjelice, dr. Rachel Peck, u jednom od svojih viralnih TikTok videa objasnila je što se zapravo događa s tijelom kada prečesto mokrimo bez stvarne potrebe. Prema njezinim riječima, ovu naviku često primjećuje kod pacijenata koji se žale na povećanu hitnost, učestalo mokrenje, a ponekad i curenje urina.

“Mjehur se normalno puni određenom brzinom. Kada dođemo do određene razine punjenja, osjetimo prvi nagon za mokrenjem, koji bismo u pravilu trebali moći ignorirati”, objašnjava Peck. Taj prvi signal samo je način na koji nam tijelo poručuje da se mjehur puni.

Kako se mjehur nastavlja puniti, potreba za odlaskom na WC postaje sve jača, sve dok ne dođe trenutak kada je zaista vrijeme za pražnjenje. Problem nastaje, kaže stručnjakinja, kada se naviknemo mokriti čim osjetimo i najmanji poriv. “Kada stalno piškimo ‘za svaki slučaj’, odlazimo na WC dok mjehur još nije potpuno pun. Na taj način zapravo treniramo mjehur da ranije šalje snažnije signale”, ističe.

Drugim riječima, mozak se s vremenom “navikne” misliti da je mjehur puniji nego što zapravo jest. Kao posljedica toga, mjehur postupno gubi sposobnost zadržavanja veće količine urina, što može dovesti do češćih odlazaka na WC i osjećaja hitnosti.

Ipak, dr. Peck naglašava da povremeno mokrenje “za svaki slučaj” nije problem i da postoje situacije u kojima je to sasvim opravdano. “Primjerice, neposredno prije spavanja, prije vrlo dugog putovanja automobilom ili prije ulaska u kino – tada je to u redu”, kaže ona.

Ključ je, dakle, u umjerenosti. S vremena na vrijeme ova navika nije štetna, ali ako stalno idete na WC bez stvarne potrebe, to bi dugoročno moglo postati problem za zdravlje vašeg mjehura.